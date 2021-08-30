鴿派＋預算案利多 全球股市創新高

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國眾議院通過 3.5 兆美元預算框架，且聯準會主席在央行年會上釋出鴿派消息，帶動美國股市創新高，美股上漲 1.5%，小型股更是強勁上漲 5.1%；

2. 歐元區儘管 8 月份的各項採購經理人指數不如市場預期，但疫苗施打率接近七成，且美國貨幣政策不確定性下降，歐洲股市上漲 1.0%。

新興市場

1. 中國官方將均富納入未來目標，而跌深的中國股市也在人民央行喊話下，大幅反彈 4.8%；

2. 台灣疫情逐步降溫，零售類股表現強勁，與此同時台積電漲價消息，帶動半導體類股上漲，台灣股市單週上漲 5.3%。

債券市場

1. 美國 10 年期公債殖利率緩步走高至 1.31%，全球政府公債下跌 0.1%；

2. 市場預計資金持續寬鬆，高息債券利差小幅回落，全球高收益債券指數上漲 0.7%，新興市場債券則上漲 0.7%。

原物料、匯率

1. 聯準會主席表達就業市場與疫情仍不明確，且削弱縮減購債與升息間的關聯，較其他官員更為鴿派的態度令美元指數下跌 0.9%，黃金價格則上漲 2.0%；

2. 墨西哥灣人為意外引起大火，125 座油井遭衝擊而停產，與此同時，國際原油庫存快速下降，油價大幅上漲 10.1%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2021/8/30（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/8/27）

資料來源: Bloomberg，2021/8/30（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/8/27）

三大市場關鍵事件及分析

1. 眾議院傳好消息，大規模財政刺激政策只差臨門一腳

繼參議院通過預算框架後，眾議院也以些微優勢通過 3.5 兆美元的預算框架，之後只要民主黨參議員不跑票，大規模的財政刺激政策就可順利過關，搭配債務上限的增加與疫情的消退，美國長期公債殖利率可望再次升高。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，近三個月淨供給變化為美國財政部 TGA 帳戶近三個月金額變化減去聯準會持有美國政府公債近三個月變化，2021/8/26。

2. 疫情衝擊降低，歐洲服務業依然強勁

儘管每日新增感染人數於 7 月開始升高，但歐洲服務業採購經理人指數與服務業信心都維持於高檔，加上目前新增感染人數停止增加並小幅下降，預期由內需帶動的經濟復甦將持續。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理， 2021/8/26。

3. 中國監管措施不斷，貨幣政策可望再度放鬆

據傳中國官方將延續出台嚴格監管措施，同時推行均富與打貪政策，奢侈品類股出現拉回，為達到穩經濟的目的，中國央行喊話將以適度的貨幣增長支持經濟高質量擴張，中國股市跌深反彈。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/8/26。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/8/26。

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