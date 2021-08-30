〈生技論壇〉IT產業擁七大優勢 林百里：可協助建構三大智慧醫療平台

行政院科技會報辦公室今 (30) 日舉辦生技產業策略諮議委員會議，廣達 (2382-TW) 董事長林百里也以特聘專家參與，他認為，台灣 IT 產業擁有七大優勢，可進一步發展分別以資料、醫生、病人為導向的平台，整合線上線下醫療服務，不過現階段台灣醫療院所 IT 基礎建設、人才稍顯不足。

林百里表示，身為工程師就想為社會做出貢獻，以 IT 產業為例，台灣具有資料分析與人工智慧、雲端基礎架構、5G、資訊安全、物聯網、AR/VR、機器人照護等七大優勢，也觀察到未來醫療服務將朝線上線下並存發展。

從台灣醫療體系分析，林百里指出，醫學中心主要以救治重大傷病為主，區域型醫院則次之，最後是地區型醫院提供更多樣的醫療照護，三個層次完成醫院分工。

林百里進一步表示，醫院分工的前提是所有資料需要共通、具備醫療生態圈概念，才能有效利用醫療資源，並達到精準醫療、健康照護目標，此時，IT 產業就可以運用工具協助建置三大平台，包含以資料數據為導向的平台，加上分別以醫生、病人為導向的遠距醫療平台、智慧醫療照顧平台，進而達到醫療數位化。

台灣近年持續重視智慧醫療發展，但林百里認為，現階段台灣醫院的 IT 基礎建設、IT 人才仍不足，需儘快加強，才有利未來新技術、新工具上線使用與整合。

觀察台灣資通訊產業近年也朝智慧醫療領域擴大布局，除廣達外，包含研華 (2395-TW)、仁寶 (2324-TW)、華碩 (2357-TW) 等也在醫療資訊系統有所著墨，宏碁 (2353-TW)、緯創 (3231-TW) 也各自在數位診斷、臨床決策支援上布局。