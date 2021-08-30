力達-KY上半年純益年增75% EPS 1.02元

空氣壓縮機製造廠力達 - KY(4552-TW) 今 (30) 日公布最新財報，上半年稅後純益 1.18 億元，年增 74.69%，每股純益 1.02 元；公司指出，第二季已針對原物料價格上漲反映成本，產品價格平均調高 10%，在下半年進入需求旺季，有助營收及獲利提升。

力達第二季營收爲 11 億元，毛利率 18.74%，季減 2.63 個百分點，年減 1.9 個百分點，稅後純益爲 6751 萬元，季增 33.38%。年減 36.43%，單季每股純益 0.58 元。

力達上半年營收爲 19.97 億元，毛利率爲 19.92%，年增 0.75 個百分點，稅後純益 1.18 億元，年增 74.69%，每股純益 1.02 元。

力達第二季獲利較去年同期下滑，公司指出，去年第二季因認列大筆預期信用減損回沖，導致比較基期高，同時，今年第二季受到國際原材料價格成本大幅增加，影響毛利率。

力達上半年活塞機、螺桿機、渦旋機營收分別佔 24.5%、58.3% 及 13.3%，節能型螺桿已占整體螺桿逾 4 成，預計今年可望突破 5 成，今年並將再趁勝推出新型節能螺桿機，擴大市占率。

力達指出，今年上半年國際鐵礦砂、鋼鐵價格不斷創高，原物料成本大增，影響毛利率，公司已同步調漲平均產品售價，迎接下半年傳統旺季，持續內外銷並進，看好中國復甦成長力道，配合許多工業自動化大型展覽重啟，將繼續推升營收成長，另外在外銷方面，則主動開創新市場，減緩因疫情產生銷售運輸限制的影響。

力達 7 月營收 4.27 億元，創今年新高，月增 4.69%，年增 4.17%，前 7 月營收爲 24.24 億元，年增 20.49%。力達股息 1.11 元，將在 9 月 29 日除息交易。