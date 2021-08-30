【街口投信】股市及債市週報

【股市】

街口投信分析上週美股出現反彈上漲，主因美國 FDA 批准了首個 Covid-19 疫苗完整藥證後，推升市場情緒，降低 delta 病毒擴散的擔憂；此外，週五由於 FED 主席稱今年可能開始縮減每月 1,200 億美元的債券購買規模，同時表示離升息還有一段時間，美股持續反彈上漲。重啟經濟股票領漲市場，包含航空、遊輪以及旅遊類股漲幅最為突出，於主要產業中，能源股領漲，因油價終止連跌後，出現強勁彈升。中國疫情受到控制後，澳門放寬了旅行限制，推升賭場運營商拉斯維加斯金沙和永利度假村上漲，另一方面，科技類股也出現上漲動能，當中以 Nvidia 為領漲個股，先前因顯卡銷售強勁，季度獲利和收入超越預期，推動股價上漲，整體晶片族群受到激勵而走強。整周，S&P500 以及 NASDAQ 受惠於市場氣氛轉佳下，再創新高。

有跡象表明 delta 變異病例可能達到頂峰，提振了股市投資人信心，特別是在美國 FDA 核准 Pfizer-BioNTech 的新冠肺炎疫苗完整藥證後，疫情受害股出現低接買盤。另外，在此訊息公布後，美國政府以及民間單位紛紛強制員工接種疫苗或是推出懲罰條款，將有助於美國疫苗施打加速並提升覆蓋率，對疫情受害股，如航空、遊輪以及旅遊類股，都將是正面助益。FED 縮減購債計畫如預期般將在今年執行，但升息時間點仍為時過早，因此市場氣氛偏向正面。街口投信表示本週經濟數據仍是投資人關注焦點，其中以美國 ISM 製造業數據以及就業市場的發展最受矚目。

【債市】

中國寧波梅山港在關閉二周後宣布開放、美國 FDA 完全批准輝瑞 / Biontech 疫苗，此舉可望提升美國疫苗接種人數，嬌生亦表示其疫苗加強針施打完畢後抗體大幅增加，疫情和緩跡象以及疫苗正面消息帶動上周初市場風險情緒升溫，而周五聯準會主席鮑威爾在全球央行年會 (Jackson Hole) 發表談話，儘管其表示今年或開始縮減購債但不會急於加息，鴿派言論緩解了市場對於聯準會可能很快收緊貨幣政策的擔憂，激勵風險性資產進一步走高，J.P. Morgan EMBIGD 指數通週上漲 0.41%。而在資金流方面，根據 J.P. Morgan 資料顯示，截至 8 月 25 日止一週，新興市場債券基金呈現微幅淨流入 0.12 億美元，前一週為淨流出 1.53 億美元。

8 月初 IMF 通過發放約當 $6,500 億美元之特別提款權已於上週發放，預計將對原本外匯存底較弱之非投資等級國家提供較大幫助，後續則須關注各國如何使用此筆款項，以墨西哥為例，其總統 AMLO 即表示希望能用此筆資金以償還債務，不過此舉已遭到墨西哥央行拒絕。上週墨西哥國營石油公司 (PEMEX) 於墨西哥灣之鑽井平台失火，一度影響其約 1/4 產能，但由於市場預期墨西哥政府對其支持態度不變，墨國政府甚至有可能使用新獲得之 IMF 特別提款權協助降低該公司債務負擔，使 PEMEX 債券價格於發生火災後逆勢上漲。

街口投信表示本週主要關注美國周五公布之 8 月份非農就業數據，此外，美國週末將進入勞動節連續假期，由於交易員休假，預計市場交投將維持清淡。新興市場方面，亞洲重要經濟數據包含印度及韓國將公布第二季 GDP；中東地區則關注土耳其之 8 月分製造業經理人指數、通膨數據，以及第二季 GDP；拉美地區方面，智利央行預計將於周二利率會議升息二碼，將利率由 0.75% 升至 1.25%。

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