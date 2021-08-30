台股進入旺季 電子科技潛力大

台股今年來 (截至 8/27 日) 指數漲幅約 16.82% 表現不俗，台灣主計處預估 2021 年經濟展望將 GDP 年增率上修 0.42% 至 5.88%，將為近 11 年來最高，主因外貿表現強勁、廠商擴大投資。雖 8 月來受美國 FED 討論縮減購債，影響股市上下波動，然台灣經濟基本面頗佳可望帶動股市表現。

根據國內主要機構預估明 (2021 年) 台灣經濟成長率不俗，主因受到淨出口、民間投資支出優於預期，兆豐投信台灣先進通訊基金經理許鈞雄指出，時序進入傳統電子產業旺季，且台灣疫情降級警戒經濟活動逐步重啟，半導體產業中的晶圓代工、IC 設計、封裝，到後續的關鍵零組件，台灣廠商都能掌握到關鍵，相關企業均可望釋出正面訊息，但後續宜留意美國聯準會對 QE TAPER 的討論進度，若台股於此時呈現震盪格局，將浮現投資時機。

兆豐投信台灣先進通訊基金經理許鈞雄指出，近期盤面個股輪動快速，且融資水位持續增高、當沖比率也高，造成類股表現差異仍相當大。投資方向持續聚焦台股戰略骨幹的科技股，如 5G 相關供應鏈將是未來 5~10 年主流，選股策略上，聚焦漲價概念股且具有業績題材，以及下半年、明 (2022) 年營運向上的類股，如 ABF 載板、IC 設計、矽晶圓、電動車等族群為主。

未來展望上，近期全球疫情因變種病毒擴散，美歐等成熟國家追加疫苗施打，雖然國外疫情反覆，但國內商品出口需求佳，出口受惠於半導體、5G 資通訊產品等出口需求強勁，主計處估 2021 年商品與服務順差將達 1242 億美元的歷史新高。後續須密切觀察台灣的疫苗取得與接種速度，Delta 變種病毒防堵、疫苗接種速度，將會是影響台灣 2021 第四季與 2022 年民間消費、經濟增長的關鍵。

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