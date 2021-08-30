繼村田後 太陽誘電馬來西亞MLCC廠也傳停工 供給再添變數

繼村田製作所福井工廠停工後，另一日本被動元件大廠太陽誘電 (Taiyo Yuden) 位在馬來西亞的砂拉越 (Sarawak) 廠區，也傳出部分員工染疫，因此將停工至 9 月 10 日，由於該廠區是太陽誘電當地生產 MLCC 的主要工廠，再為 MLCC 供給再添不確定因素。

根據供應鏈消息，太陽誘電在上周末發出通知信表示，受到員工染疫的影響，工廠將停工，且在疫情不可抗力的情況持續存在下，產品將不可避免地會延後交貨。

美系外資也認為，村田、太陽誘電相繼停工，凸顯疫情對 MLCC 供給帶來的重大風險，在市場需求以及預期心態下，MLCC 下半年仍將保持強勁拉貨動能；在日廠供給受影響下，台系被動元件廠可望相繼迎來轉單。

目前國內生產 MLCC 廠商包含國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW) 以及禾伸堂 (3026-TW) 等；以市占率來看，太陽誘電占全球 MLCC 產量占比約 13%，排名第四，而國巨在併購基美後來到 15%，位居全球第三。

馬來西亞雖自 6 月實施全國封鎖措施，但至今疫情仍未明顯好轉，上周單日確診及死亡人數再度雙雙飆高再創紀錄。