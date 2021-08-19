國巨電阻降價10-15%搶市占 外資估MLCC將跟進

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 電阻降價 10-15%，雖然公司不評論價格傳聞，但美系外資指出，國巨主動降價衝刺市占率，後續 MLCC 也估將跟進，但對營收影響甚微，在被動元件產業維持高稼動率、產業供需未見翻轉下，維持國巨買進評等、目標價 900 元。

據了解，國巨此次針對大中華區代理商調降晶片電阻價格，目的是為提升產能利用率及擴大市佔率，並非產業供需出現翻轉，公司也依舊維持正向展望。

美系外資認為，在此策略下，國巨未來 1-2 個月也可能針對大中華區代理商的 MLCC 價格降價 10%，但由於國巨目前產品著重在特規品，標準品比重降低；若以 MLCC 及晶片電阻平均調降 10% 估算、對營收影響僅約 0.6-0.7%。

不過，美系外資觀察，國巨在 ODM/EMS 方面的 MLCC 及晶片電阻價格則相對穩定，再加上未來幾個月車用晶片供應平穩，也有利於 MLCC 出貨，可望抵銷 PC 需求的不確定因素。

而從產業角度來看，美系外資認為，目前國巨國巨 MLCC 和晶片電阻的稼動率維持在 90 成之上，國內同業也維持差不多的水平，明年初在回補庫存需求以及中國傳統新年，勞動力減少下，相關產品價格可望重啟漲勢。