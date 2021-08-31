〈貴金屬盤後〉黃金自4週高點回落 但守住1800美元關口 盼週五非農報告

週一 (30 日) 交易，在上週收於近 4 週高點後，黃金期貨價格下跌，但守住關鍵 1800 美元關口。

Insignia Consultants 研究主管 Chintan Karnani 表示，「金價在經濟現實和 Fed 縮表預期之間搖擺不定。」

「每日價格翻轉，都是因為一個因素壓倒另一個因素，優於預期的經濟數據導致金價修正和 Fed 早期縮表的預期，但低於市場預期的數據有時又引起推遲縮表的預期。」

上週五 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在傑克森霍爾研討會上發言，支持今年削減購債速度，但也持續認為通膨是「暫時性的」。他還強調，縮表過程的開始並非升息即將開始的訊號。

該言論被視為正面支持黃金的持續買盤，在鮑爾發表談話後，美元走跌，也增強了美元計價的資產之吸引力。ICE 美元指數週一幾乎持平。

Sevens Report Research 分析師週一表示，「基本面謹慎看漲黃金，因為鴿派的縮表前景可能支持黃金衝至每盎司 1900 美元新高點。」

「然而，由於近期攀升至數週高點，技術前景近期看跌，若突破夏季中旬高點約 1835 美元，近期前景將逆轉看漲。」

12 月交割的黃金期貨價格下跌 7.3 美元或近 0.4%，收每盎司 1812.20 美元。

FactSet 數據顯示，上週最活躍黃金期貨價格上漲 2%，且上週五為 8 月 2 日以來最高收盤價。

12 月交割的白銀期貨價格下跌 10 美分或近 0.4%，收每盎司近 24.01 美元，上週該交易最活躍期貨價格漲逾 4.1%。

Zaner 週一分析報告指出，「雖然上週 Fed 座談會的共識是 Fed 保持耐心，但很明顯更多 Fed 官員關注通膨。」因此，週五將公布的非農就業數據將成為黃金和白銀價格的關鍵因素。

Zaner 分析師預期，8 月非農就業人數將增加 66.5 萬人，較 7 月數據少了近 30 萬人。「疲軟的就業數據可能會削弱美元，推遲縮表，進而進一步推高黃金和白銀價格。」

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