〈貴金屬盤後〉美8月消費者信心指數跌至6個月低點 金價收盤走揚 月線收高

數據顯示美國 8 月消費者信心指數跌至 6 個月低點，黃金獲得有力支撐，黃金期貨價格周二（31 日）收高，本月小幅上漲。

Kitco.com 分析師 Jim Wyckoff 表示，8 月消費者信心指數與 8 月芝加哥 PMI 較 7 月下滑，受「悲觀的美國經濟數據」影響，金價上漲。

美國經濟諮商局（The Conference Board）表示，本月美國消費者信心指數從 7 月修正後的 125.1 下滑至 113.8。另外數據顯示 8 月芝加哥 PMI 從 73.4 降至 66.8。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 5.6 美元或近 0.3%，收每盎司 1,818.10 美元，盤中最低價為 1,803.40 美元。

道瓊市場數據（Dow Jones Market Data）顯示，本月最活躍黃金期貨價格較 7 月 30 日 1,817.20 美元的結算價格上漲不到 1 美元。

12 月交割的白銀期貨價格下跌 51 美分或近 0.21%，收每盎司 23.955 美元，單月跌幅為 6%。

Wyckoff 說，如果美元指數繼續走軟，且整體股市與金融市場的不穩定，將支撐金價。他補充說，9 月與 10 月是「歷史上動盪的時期」。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數（DXY）周二最低跌至 92.403 ，尾盤大致保持在 92.678，月漲幅接近 0.6%。

美元與整個金融市場目前都受到貨幣政策影響，美國聯準會（Fed）主席鮑爾在央行年會的談話，被解讀為對貴金屬買盤的正面支撐。鮑爾表示今年將縮減購債，但並未提供明確時間表，意味著保持寬鬆政策，抑制美元，而美元走軟使黃金等與美元掛鉤的資產更吸引海外買家。

XM 資深分析師 Marios Hadjikyriacos 在一份報告中寫道：「市場目前圍繞著 Fed 是否將在 9 月釋出縮減購債的訊號，並在 11 月開始進行，或者是在 11 月之前宣布，並在 12 月實施。」在這種背景下，周五（3 日）公布的美國 8 月就業報告對金融資產更具重要意義。

Zaner 分析師 Peter Grant 表示，如果就業報告明顯高於市場預期，有關縮減購債與升息的討論將會再次升溫，並這可能讓黃金價格承壓。

Oanda 高級市場分析師 Craig Erlam 則警告，由於經濟最終會從變種病毒 Delta 的肆虐中復甦，黃金上漲空間有限。

Erlam 說：「目前受到 Delta 病毒影響，美國經濟復甦可能在未來幾個月內放緩，但仍在正軌上。這可能會限制黃金在中期的上漲空間。」

Grant 表示，鉑系金屬（PGMs）靜待周三（1 日）公布的 8 月汽車與卡車銷售數據。晶片短缺導致汽車供應僅漲與價格上漲，促使消費者轉向二手車領域，因此隨著採礦量與循環利用持續，鉑系金屬需求受到影響。

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