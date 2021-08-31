晶圓雙雄、金融股急拉 台股上演擺尾秀漲93點收17490點

MSCI 明晟調降台股權重今 (31) 日盤後生效，早盤賣壓湧現，指數一度下挫近 200 點，回測 17200 點關卡，不過，晶圓雙雄、金融族群尾盤吸引低接買盤進場，帶動指數上演擺尾秀，翻紅上漲 93.77 點，收在 17490.29 點，季線失而復得，成交值放大至 3353.01 億元。

晶圓代工龍頭台積電股價連漲多日後，今日早盤回檔在盤下震盪，一度跌破 600 元，但尾盤再度湧入大量買盤，推升股價翻紅，大漲約 1.5%，收在 614 元；晶圓代工二哥聯電同步由黑翻紅，終場小漲 0.5%。

觀察其他權值股表現，大立光終於止跌回升，午盤漲勢逐漸拉大，終場上漲 2.8%，收全場最高 2680 元；聯發科、台達電、國巨、友達、聯詠等電子股，賣壓仍相當沉重。近來受到外資青睞的金融股，今天盤中普遍遭調節，但尾盤也突然湧入大量資金，金控雙雄逆勢翻紅，玉山金也強勢上漲近 4%。

中鋼下半年營運逐月走揚，今日除息交易，每股發放 0.3 元現金股利，開盤瞬間即完成填息，中鋼漲幅放大至逾 2%，站上 38 元，帶動鋼鐵股走強，春雨、運錩亮燈漲停，不銹鋼廠燁興、彰源、新鋼等也大漲逾半根停板，東鋼、豐興、燁輝等均表現不俗。整體鋼鐵類股終場上漲 1.6%，為盤面多頭指標。

航運股方面，貨櫃三雄賣壓較重，長榮、陽明下跌 1-2%，散裝族群中航、台航、裕民、新興同步震盪走跌，不過，四維航及航空雙雄則在盤上表現。終場運輸類股指數下跌 2.2%，盤面中偏弱勢。