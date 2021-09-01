【Wen姐筆記】深V洗盤後再戰周選 9月開局先看17400攻防

MSCI 季度調整昨日盤後生效，台股果然又演出大驚奇，早盤下殺回測 5 日線後，演出深 V 洗盤，尾盤反而演出強軋空，加權指數以 17490.29 點作收，成交值也因為最後一盤爆量 626 億元，升溫至 3541 億元。今日又面臨周選擇權結算，從技術面與籌碼面來看，9 月開局的第一戰為多空 17400 點攻防! 關鍵點位為 17333、17445 與 17520 點。

多方近 8 個交易日反攻逾 1200 點，昨日搶灘 17400 點城池成功，因此 17400 點與兩端哨站 17384 與 17416 點，轉為支撐區，而 17445 點至 17555 點之間，為能否重返 17700 點光明頂火線區。其中 17500 點兩端哨站為 17486 與 17520 點，也是台股中線能否逆轉勝的重要關鍵。如能闖過 17555 點，下一目標區為 17600 點城池與 17636、17666 點，17600 點兩端哨站為 17588 與 17616 點。如能一一突破，多方將再往 17700 點挑戰。

但如 17384 點未能挺住，得先提防昨日的拉尾攻勢消風，需提防回測 17366、17333 點，如再棄守 17300 點，兩端哨站為 17313 與 17282 點，就得提防多方攻勢有降溫疑慮。如 17255 點棄守，本波攻勢告一段落，如再退守 17200 點與 17153 點，17200 點兩端哨站為 17182 與 17222 點，17153 點棄守恐再次進入月線保衛戰。如再往 17100 點回測，17100 點兩端哨站為 17077 與 17123 點，也是多方的最後防線!

台股昨日最大主力買盤仍為外資，因 MSCI 調降砍出的外資被動式部位，全部被短線外資收走，甚至還演出軋空拉尾秀! 而今日開盤，得先觀察昨日拉尾的漲點，是否出現「消風」，加上今日為周選擇權結算，剛好 17400 點也是多空對峙區，因此 9 月開局，17400 點攻防對多空來說，都相當重要，站穩 17400 點，多方繼續北上，但如棄守 17400 點與哨站，就有可能轉為盤整或進入回檔! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)