日本6月電子零件出貨額年增32% 連10月增長

日本電子資訊技術產業協會 (Japan Electronics and Information Technology Industries Association，JEITA) 週二 (31 日) 公布最新數據，2021 年 6 月份的日本製造商的電子零件出貨額報年增 32% 至 3592 億日圓，連續 10 個月出現增長。

去年同期 (2020 年 6 月) 因受到疫情影響，導致汽車及智慧型手機的生產出現大幅滑落。也由於這個緣故，日本今年 6 月的電子零件出貨額出現了大幅回彈，也是連續第 10 個月超越去年同期的出貨額。不論是在電腦、產業機器，還是其他所有領域的電子零件接單表現都持續暢旺，許多客戶也都普遍開始增加電子零件的庫存量。

以產品類別來看，電容器年增 32% 至 1243 億日圓，連接器也年增 28% 至 499 億日圓，表現亮眼。包含半導體製造裝置在內的產業機器用途電源零件，也出現年增 29% 的佳績。而除了汽車用途的電子零件，供應鏈也因為供需混亂的關係，而普遍出現增加庫存的做法。

若以國家地區來看，2021 年 6 月的日本電子零件出口，在所有地區的表現也都超越了去年同期，在歐洲市場更出現 55% 的大幅增長。

但由於東南亞國家的疫情升溫，有在當地生產電子零件的日本製造商，在今後的供貨方面也恐怕會受到影響。