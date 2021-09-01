歐元區高通膨警鈴響起！荷蘭央行總裁：有理由立即放慢刺激 

週二 (31 日) 歐洲央行管理委員會委員 Klaas Knot 表示，隨著經濟前景改善，歐洲央行有必要立即減少債券購買，疫情緊急購債計畫 (PEPP) 將在 2022 年 3 月結束，接著結束危機模式。

1.85 兆歐元的疫情緊急購債計畫 (PEPP) 將於 2022 年 3 月到期，歐洲央行下週 9 月 9 日將討論是否維持現有的購債步調，未來幾個月將決定是否延長或結束 PEPP，以及如何持續傳統的資產購買項目 (APP)。

歐洲央行官員們對通膨的總體態度多維持樂觀，但週二公布的歐元區 8 月 消費者價格指數 (CPI) 飆升至 3%，創近 10 年來最高，剔除能源和食品價格後的核心通膨率則達 1.6%，創 2012 年以來最高。

荷蘭央行 (DNB) 總裁 Klaas Knot 週二研判，歐元區通膨數據可能成為結束歐洲央行 PEPP 的理由，希望購債速度放緩，而且這不會與 3 月份終止 PEPP 計劃相矛盾。

Klaas Knot 稱，PEPP 和 APP 計劃是在完全不同的環境下討論制定的，因此，開始時的比例評估也完全不同，PEPP 的一些靈活性跟 APP 的一些保障措施是有悖的。

歐洲央行管委會成員 Robert Holzmann 週二也同聲道，歐洲央行必須考慮通膨風險，需要減少債券購買。

受此消息影響，截稿前，歐股下滑。德國 10 年公債殖利率漲 5.7 個基點，暫報 - 0.383%。英國 10 年期公債殖利率漲 13.6 個基點，暫報 0.714%。義大利 10 年期公債殖利率漲 9.9 個基點，暫報 0.709%。10 年期美債殖利率上揚 2 個基點，暫報 1.304%。