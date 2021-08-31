降稅提議傳獲支持 特斯拉有望在印度生產或進口

特斯拉 (TSLA-US) 在獲得在印度生產或進口四款車型的批准後，即將在印度正式亮相。

根據道路運輸和高速公路部網站，特斯拉的車輛已在印度獲得了道路安全認證。此外，印度媒體報導，聯邦公路運輸部長 Nitin Gadkari 也對特斯拉表達支持，並認為特斯拉應該享受更低的進口關稅。

特斯拉在印度發展可能並不容易，目前電動汽車僅占印度年汽車銷量的 1%，特斯拉的價格對印度民眾而言更是昂貴。缺乏充電基礎設施，和想要開發電動汽車的公司缺乏融資，都形成其發展的困難。

另一個障礙是印度的高稅收。特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 上個月在推特上批評，印度的進口關稅是世界上最高的，而且他們將清潔能源汽車與汽油一視同仁，這與其氣候目標不符。

據印度《經濟時報》報導，特斯拉在降稅上的要求，似乎得到一些支持。Gadkari 正在推動降低印度的進口關稅，以便特斯拉能夠測試其車輛的市場需求。

Gadkari 指出，如果他們必須在這裡製造，他們需要一些數字作為參考，如果對汽車徵收如此高的進口關稅，那根本無法測試市場需求。

印度進口稅適合所有非印度本土生產的汽車，低於 4 萬美元的汽車需繳納 40% 的關稅，而任何高於此價格的車輛均需繳納 100% 的關稅。

馬斯克指出，在銷售數據證明印度市場具備可持續需求之前，他不願承諾在印度建立超級工廠。