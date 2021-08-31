【龍哥講股教室】台股支撐17000點 關注手機、半導體、航運及車用

昨天提醒大家，台股面臨 17327 點壓力，這邊容易震盪整理，今天馬上回測，不過這樣的回測很健康，現在只要觀察支撐 17000 點，沒有跌破就維持反彈行情，等待月線走平，月線走平後再一根長紅表態就會順勢上揚，這樣多方力道和延續力會更強，成為回升行情，還未變成回升行情之前，建議大家還是要保守點，持股比例頂多三成。

這一波下跌，尊龍操盤系統的波段空單抱緊緊，大賺千點行情，電腦期貨會員大賺 + 101 萬，龍哥也不知道台股會這麼弱，但是沒有想到的行情一樣可以大獲利，這幾天台股反彈，尊龍操盤系統沒有缺席，期貨波段多單又賺 + 84 萬了；選擇權四大核心策略連續賺 2X 周，龍哥真的不知道連續幾周了，妥善運用期貨和選擇權可以增加績效。

<航運>

運價還是上漲，缺櫃、塞港無法解決，到今年底，貨櫃的獲利沒有問題，航運整體趨勢看多，貨櫃三雄長榮 (2603-TW)，萬海 (2615-TW)，陽明 (2609-TW) 醞釀打底中，以長榮為例，股價過 8/6 高點 149 元會有 W 底型態，上漲空間才會更大，也會帶動台股往上攻擊，但是上面套牢籌碼多，該如何操作？建議看龍哥節目會更了解 (https://lihi1.com/UOB7n)。

<鋼鐵>

鋼鐵是產業結構性的改變，中國和俄羅斯都管制出口，為什麼？因為全球鋼鐵需求超級滿，鋼鐵產品漲翻天。指標股看中鋼 (2002-TW)，股價過 38.5 元會有底部型態，鋼鐵股才會有春天。



<電子>

MCU 供不應求，投信還是積極佈局新唐 (4919-TW) 籌碼穩定，新唐六月 EPS 大賺 1.55 元，產品還要漲價，獲利會持續大爆發，新唐修正乖離率之後，股價隨時有機會再轉強，不會操作就來找龍哥。

龍哥 5 次操作新唐，領先市場提早佈局，簡單享受獲利，累積獲利 + 180%，還拍影片介紹，有興趣的朋友可以去看 (https://lihi1.com/UOB7n)。

接下來加權指數要轉為回升行情，指標要看半導體，IC 設計，手機以及車用；可以觀察聯電 (2303-TW)、漢磊 (3707-TW)，欣興 (3037-TW) ，台光電(2383-TW) 等等，例如，接下來 iphone 要發表新機，其他廠商也會發表新機，會帶動換機潮，手機相關個股可以注意，像宏捷科 (8086-TW)是手機 PA 功率放大器，另外還切入第三代半導體碳化矽和氮化鎵材料等等，也開始出貨，兩大成長引擎會帶動營收和獲利，股價站回月線，投信剛佈局，大家可以留意。

聯電 (2303-TW) 法說未來展望佳，產能滿載，訂單看到明年底，股價跟著大盤修正到季線附近，站回月線要再度挑戰前波高點。

龍哥提醒大家，ABF 載板，今年的需求甚至到明年的訂單都沒什麼問題，指標先看景碩 (3189-TW) 股價創下近期新高，再度驗證，搶錢計畫第一檔順利開胡，直接大獲利，現在等待修正乖離率，不用追價。

營收飆速王，龍哥很早就公開是 LED 驅動 IC 的聚積 (3527-TW)，Mini LED 應用為 TV 和 APPLE 筆電和平板，長期趨勢看好，賣一顆 LED 就需要一個驅動 IC，所以 LED 賣越多，聚積就賺越多，這是非常簡單的道理；龍哥從 150 元推薦操作，最高漲到 268 元，大漲 78%，了解產業面，領先市場提早佈局就可以簡單獲利；另外還可以觀察佰鴻 (3031-TW)，億光 (2393-TW)，一詮 (2486-TW)，富采 (3714-TW)。

IC 設計部分，法人佈局創惟 (6104-TW)，晶焱(6411-TW) 等，其中驅動 IC 的需求還是大，還是供不應求，股價打回來反而可以尋找佈局機會；以敦泰 (3545-TW) 來說，前 5 月大賺 10 元，6 月大賺 4.67 元，全年預估 EPS 達到 3X 元，一般 IC 設計本益比 20 倍左右，合理目標價就上看 600 元，當然不是說一定到 600 元，至少上漲空間較大，股價就較有保障；操作上要看技術面，這一波股價修正 40% 左右，屬於弱勢股，上面套牢籌碼多，不建議現在接刀子，只能觀望等待轉強。



天鈺 (4961-TW) 今年預估 EPS 有 25 元左右，本益比 20 倍，合理目標價上看 500 元，操作上要看技術面，股價修正大，屬於弱勢股，上面套牢籌碼多，不建議現在接刀子，只能觀望等待轉強。

電動車是未來的趨勢，商機非常大，所以車用相關都要長期關注，例如，電動車的心臟－電池，電動車沒有電池還叫電動車嗎？電動車銷量成長，趨勢向上的話，電池的銷量一定往上走，獲利就會很好。

美琪瑪 (4721-TW) 強勢創高，宣告電池就是未來的主流，龍哥已經推薦車用電池兩個月了，領先市場佈局就可以簡單獲利，美琪瑪在 10 日線附近震盪整理，強勢股的格局，還可以注意康普 (4739-TW) 與聚和 (6509-TW) 的輪漲。其餘像導線架，連接線等等都可以關注，例如，順德 (2351-TW)，健和興 (3003-TW)，同欣電 (6271-TW) 等。像同欣電的七月營收很漂亮，車用 CIS 封裝需求非常強勁，長期趨勢看好。

車用二極體下半年營收會很好，產品醞釀漲價，強茂 (2481-TW) 股價回測後浮現投資價值，投信籌碼穩定，之前跟大家分析，股價站上 100 元轉強，直接驗證，持續留意。

搶錢計畫持續搶錢，台股急漲後開始震盪，操作難度增加，大家要謹慎，否則就來跟著龍哥一起搶錢，搶錢計畫第二檔和第三檔要接棒演出，跟上腳步。

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