丁予嘉：投資金融股跟當沖不一樣 國票金總報酬率為金控前5名

國票金 (2889-TW) 今 (31) 日召開法說會，上半年稅後純益 22.85 億元，年成長 53.39%，每股稅後純益 0.79 元，每股淨值 13.70 元。國票金近三年獲利亮眼，逐漸反映在股價上，總經理丁予嘉表示，國票金股東這幾年確實會很有感，投資金融股跟當沖不一樣，要看的是總報酬率，國票金總報酬率一定是金控前 5 名。

國票金延續去年獲利創新高的動力，上半年繳出營運穩健向上的成績，子公司國際票券上半年稅後純益 17.56 億元，年成長 34.16%，每股稅後純益 1.07 元；子公司國票證券上半年稅後純益 6.91 億元，大舉年增 78.55%，EPS 為 0.86 元；另一子公司國票創投上半年稅後純益 3.6 億元，年成長率更高達 346.91%，每股稅後純益 2.35 元。

董事長魏啟林表示，國票金控今年上半年獲利得力於子公司營運表現優異，其中，國際票券持續調整授信結構、提高利差，並長期深耕 FRCP 業務，協助企業有效降低融資成本，加以外幣債券經營有成，第 2 季外幣債券部位提升至新台幤 250.8 億元，維持良好投資組合收益與利差，外幣債券收益較去年同期成長 20%。

股權業務方面，國際票券因受惠台股行情，並佈局可轉債多年，掌握景氣循環相關個股，第 2 季收益與去年同期受疫情影響行情，獲利轉盈，大幅成長。

丁予嘉也表示，國票金獲利反映在股價，讓股東這幾年都很有感，投資金融業投資要看得比較久，跟最近流行的當沖很不一樣，要看的是總報酬率，攤開無論是過去十年、五年、三年這三個時段的總報酬率，因為國票金每年都填權、填息，算下來總報酬率是 2、300%，國票金總報酬率一定是金控的前 5 名。談到股利政策，股利發放採平衡股利政策，兼顧殖利率與成長需求。

國際票券自保授信在太陽能、綠電領域積極耕耘，去年獲頒光鐸獎及台灣傑出金融業務菁英獎肯定，今年並蟬聯光鐸獎優良金融服務獎。魏啟林表示，國際票券為首家參與太陽能電站專案融資的票券公司，在各營業單位努力拓展下，綠能產業承作額度及動用餘額，由 2019 年底的 85.69 億元及 34.1 億元，成長至今年 6 月底的 170.28 億元及 92.23 億元，成長幅度分別為 99% 及 170%。

子公司國票證券因上半年證券市場交易日均量屢創新高，帶動今年第 2 季經紀業務獲利創佳。創投子公司收益則受惠於長期精準布局主流產業、帳上投資部位評價及處分利益成長。

國票金與日本樂天銀行、樂天信用卡共同設立的樂天國際商業銀行於今年 1 月 19 日正式對外營業，開業初期以線上開戶、存款、手機轉帳及分期型信貸業務為主，並與樂天桃猿隊、樂天電子書 (Kobo)、樂天市場、樂天信用卡合作推動業務，擴大生態圈金融服務場景，未來將持續規劃財富管理、企業金融等業務，藉以豐富金融商品種類。