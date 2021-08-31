〈雙鴻法說〉明年三大產品線需求成長 估營收年增15%

散熱廠雙鴻 (3324-TW) 今 (31) 日舉行線上法說，董事長林育申表示，由於原物料成本已轉嫁給客戶，預期下半年毛利率將優於上半年；明年則看好手機、伺服器、電競三大產品需求暢旺，全年營收拚成長 15%、上看 150 億元。

雙鴻上半年受到人工與原物料價格上升，以及匯率等因素影響，毛利率降至 18%，林育申表示，雖然散熱產品使用的銅價格飆漲，但成本已轉嫁給客戶，下半年毛利率將回到正常水準、拚回升至 20%。

展望明年，林育申看好，營收成長動能將來自伺服器、手機、筆電與 VGA 電競，其中，手機因今年出貨量少、基期低，明年將大幅成長；筆電與 VGA 電競雖然基期高，但電競需求仍然強勁，預期明年仍有個位數成長。

伺服器方面，林育申指出，隨著伺服器新平台瓦數增加，散熱模組也複雜化，ASP(產品平均單價) 提升 20-30%，加上市占率擴大，明年伺服器營收貢獻有望成長 50%。

法人預期，雙鴻今年全年營收仍將年增 1 成，明年則在三大產品線帶動下，營收有望年增 15%、突破 150 億元，毛利率則有機會年增 2-3 個百分點。

雙鴻營收比重變化來看，法人估，明年 NB 占 29%，年減 5 個百分點；電競占 7%，年增 1 個百分點；手機占 9%，年增 6 個百分點；伺服器占 19%，年增 3 個百分點；DT 占 7%，年減 1 個百分點；VGA 占 25%，年減 4 個百分點。