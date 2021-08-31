BNT疫苗將抵台 12-17歲學生造冊接種 18-22歲可預約

59.5 萬劑 AstraZeneca 疫苗今 (31) 日下午運抵台灣，為我國自購的第七批疫苗，目前總計約 327 萬劑到貨。此外，首批輝瑞 BNT 疫苗近期也將抵台，指揮中心宣布，12 至 17 歲學生開放造冊接種，剩餘的劑量優先提供 18 至 22 歲民眾預約接種。

台灣自購約 59.5 萬劑 AZ 疫苗，今天中午從泰國曼谷出發，下午 3 點 40 分左右運抵桃園機場，也是四天內第三批疫苗到貨，本批效期至今年 12 月 31 日，完成通關程序後，會直接運送至指定冷儲物流中心，進行後續檢驗封緘作業。

BNT 疫苗即將運抵台灣，外界關注到貨後的接種對象，指揮中心表示，目前已規劃採校園集中接種，或依通知書至地方政府衛生局指定合約醫療院所方式，開放 12 歲至 17 歲 (含) 對象造冊接種，以高年齡層學生開放到低年齡層學生。

剩餘的 BNT 疫苗，將優先提供預約平台意願登記、且尚未接種過疫苗的 18 至 22 歲民眾預約接種。

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘已向 BNT 探詢，明年疫苗是否能為台灣保留 3000 萬劑的額度，獲得不錯的回應。不過，指揮官陳時中表示，數量上還要再考慮，「量稍微多了一點」，畢竟疫苗有效期，不是放著不會壞，且要把台灣疫苗施打策略納入考量。

陳時中說明，明年已採購 2000 萬劑莫德納疫苗，也簽訂 AZ 公司的採購意願書，繼續討論採購的可能性，目前採購數量足夠，但供貨可能會有問題，因此希望分散風險，不排除採購其他廠牌疫苗。