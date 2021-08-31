疫情衝擊 去年國旅支出驟減449億元 出國消費總額近腰斬

新冠肺炎重創觀光產業，交通部觀光局今 (31) 日公布 2020 年台灣旅遊狀況調查報告，國人國旅總次數較 2019 年衰退 15.54%，回到 2013 年的水準，總支出大減 449 億元，負成長 11.43%；出國旅遊方面，受邊境管制影響，民眾總支出也下滑 957 億元，近乎腰斬。

依據調查結果顯示，去年國人國內平均旅遊次數為 6.74 次，較上年減少 1.25 次；就各季來看，第 1 季、第 2 季及第 4 季分別較上年同期減少 0.83 次、0.34 次及 0.13 次，僅第 3 季較上年同期小幅增加 0.05 次。

觀光局推估去年國旅總次數約為 1 億 4297 萬，負成長 15.5%；就各季成長狀況來看，第 1 季負成長 35.2%，第 2 季負成長 18.4%，第 4 季負成長 6.6%，僅第 3 季年增 2.8%，顯示安心旅遊補助等多項振興方案達到正面的成效。

從消費支出來看，國人國旅每人每次平均旅遊支出為 2433 元。各項支出由高至低依序是餐飲、購物、交通、住宿、娛樂及其他支出；其中購物支出以花費在「加工農特產」之金額最高。

根據統計，有過夜且有住宿支出者，每人每次平均旅遊支出為 5408 元，無過夜當日來回者約為 1201 元。而團體旅遊的平均每人每次平均旅遊支出為 4107 元，其中，當日來回者支出約為 1585 元，過夜者支出約為 6402 元。

觀光局推估，去年國人國旅總支出為 3478 億元，相較上年負成長 11.43%，劇減 449 億元。而去年的旅次中，有 6.3% 的旅次使用行動支付，支付項目以「餐飲」的比率較高。

為防堵病毒入侵，我國去年實施邊境嚴管措施，去年有 30.2% 的國人完全沒有意願出國，9.1% 受疫情影響而不想出國。與上年比較，沒有意願出國的比率增加 21 個百分點；就各季來看，第 4 季近 4 成的國人沒有意願出國，增加最為顯著。

去年國人出國總人次為 211 萬 6648 次，年減 49.17%；以出國旅遊消費來看，每人每次平均旅遊支出為 48419 元，年增 1.73%，不過，去年國人出國總支出 1025 億元，驟減 957 億元，衰退幅度高達 48.28%。