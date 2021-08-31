〈房產〉全台不動產市場交易過熱 商仲示警應居高思危

今年以來商用不動產交易持續熱絡，即使 5 月疫情走勢急轉直下，多數交易案仍如期進行，法人投資戶對不動產投資態度仍積極，助漲賣方樂觀情緒，商仲業者世邦魏理仕認為，短期內買賣雙方價格認知落差將延長協商時程，甚至影響年底前的投資市場動能。

CBRE 世邦魏理仕指出，由於台灣利率水準處於低點，加以銀行借貸態度正面，今年 1-8 月自用企業積極購置廠辦及廠房，為商用不動產市場貢獻 45% 的投資金額。另一方面，建商超前布署持續搶進大面積建地，今年前 8 月共斥資 1283 億元投資建起，其中逾 33% 用於購買台中市土地，顯示建商對當地房市未來前景相當看好。

針對目前整體不動產市場熱況，世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶表示，由 CBRE 世邦魏理仕於今年初進行的投資人意向調查結果可觀察到，台灣投資人購買不動產意願高昂，70% 受訪者預期今年將加碼投資，然而對於市場潛在風險，有超過 4 成以上投資人表達了對於優質物件競爭者眾、市面上缺乏開價合理的物件等問題感到擔憂。有鑑於目前買賣雙方對價格期望值落差持續擴大，不利短期內成交動能，建議賣方及潛在投資人皆應居高思危，以面對充滿不確定性的後疫情時代。

觀察工業地產市場動能，受惠電子零組件產品外銷出貨暢旺，自用型買方持續擴廠增產的剛性需求，是主要帶動工業地產交易的主力。此外，從價格趨勢進一步分析，北部購地成本居高不下，且缺乏大面積土地的背景下，預計未來大型建商和自用型地主將陸續投入新廠辦開發，以及啟動舊廠房都更升級計畫，尤其是在傳統工業地產交易熱區如新北市及桃園市。

世邦魏理仕台灣估價及諮詢服務部主管施甫學進一步指出，今年前 8 月自用型買方合計投入約 600 億元於全台灣北中南購買各類工業用不動產，其交易額較去年同期大增 32%，顯示工業地產市場量能並未因疫情而受阻；雖然台灣疫情已現趨緩，但是在全球各地重要的供應鏈市場，如中國大陸、越南等，疫情管控措施時而緊縮時而鬆綁，加上疫苗交貨遞延，拉長了各市場疫苗接種達到有效覆蓋所需的時程，為避免供應鏈受擾影響出貨進度，許多本土科技電子零組件公司選擇在地持續擴增產能以提高庫存，預料未來幾季的工業地交易熱區將移轉至價格基期較低的台南及高雄。

觀察商辦租賃市場，整體而言台北市中心商辦空置率仍處於相對低點，租賃活動維持平穩之下租金成長力道走緩，觀察平均租金表現，截至第二季末，台北市 A 辦平均租金緩升至每坪 2887 元，季增 0.5%，B 辦則升到每坪 1811 元，季增 0.2%，租賃活動有賴電腦軟體業、金融業、及遊戲業穩健成長，為台北商辦租賃市場帶來有效支撐。