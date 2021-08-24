〈房產〉全台六都貸款鑑估值10年來上漲35% 台中市僅增15%

聯徵中心統計資料顯示，六都及全台購平均購屋鑑估值以台北市 2332 萬最高，台南的 910 萬最低，不過觀察十年漲幅，以桃園市漲幅最多， 10 年前平均購屋總價 598.9 萬元，如今成長至 953.1 萬元，幅度達 59.1% 最高；至於台中總價漲幅相對保守，10 年來漲幅約 15%，為六都最少，

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，房價貸款鑑估值增加，主要因現代購屋族多半「喜新厭舊」，偏好大樓新社區產品，而土地越來越稀有，取得成本增加，加上缺工問題，以及鋼筋、水泥漲價營造成本增加，因此全台房價 10 年平均增加 35%。

進一步觀察，10 年來鑑價漲幅最大的桃園市，又以八德、中壢兩區漲勢最驚人，10 年增幅超過 90%，張旭嵐指出，桃園近 10 年建設起飛，受惠於高鐵和機場捷運通車，縮短北北桃生活圈距離，再加上人口福利政策，和青埔特區的發展快速，推案量大，區域生活機能越趨完整便利，吸引不少雙北輕移民進駐，需求帶動買氣，桃園也在近年成為大台北生活圈中，最宜居的城市。

台灣房屋八德興豐直營店店長崔文翔指出，10 年前八德買房預算 480 萬元，如今則提升至 950 萬元，主要是因 10 年前八德尚未有建設，不過近幾年各大建設陸續出現雛型，包括捷運綠線將有 5 個站點在此通過、八德國民運動中心將在 9 月試營運、國道三號增設大鶯豐德交流道，將可紓緩八德和大溪的交通壅塞等，吸引雙北、新竹客來此購屋，房價也來到 2 字頭，2+1 房及小 3 房預算 900 多萬元，正 3 房則要 1100-1300 萬元上下，大 4 房產品更是推升至 2000 萬元門檻。

由聯徵中心統計資料觀察，近 10 年南部的漲幅都超過 5 成，包括台南和高雄在 2010 年縣市合併，升格為直轄市之後，拉近了周邊衛星行政區的距離，人口集中及建設不斷發展，建商積極推案、開發，新案也帶動周邊房價起漲。

至於台中總價漲幅相對保守，10 年來鑑價幅約 15%，為六都最少，台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中分析，台中增幅低，主要來自於熱賣產品的轉變。10 年前台中的房市，仍有相當比例為透天交易，當時市區總價 700-1000 萬左右的中古透天厝，是市場上的熱賣產品；而近年隨著房價上漲，台中房市已轉變為大樓當道的局面，並以 800-1200 萬的 2、3 房小宅為主流，所以總價帶差異小，房價成長幅度相對收斂。