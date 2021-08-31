久昌訂單看至明年第二季 營運再優於今年

類比晶片廠久昌 (6720-TW) 今 (31) 日召開法說會，展望後市，董事長葉錦祥表示，現今客戶需求相當強勁，包括家電消費、電競遊戲等，整體訂單看至明年第二季，看好明年營收、獲利再優於今年。

久昌上半年受惠各類需求熱絡，營收達 2.02 億元，且因產能有限，將資源著重在高毛利產品，帶動產品組合大幅優化，毛利率一舉衝上 33%，稅後純益 0.28 億元，每股稅後純益 1.44 元，已超越過去三年總和的 1.33 元，創新高。

久昌為國內磁性傳感器 (Hall IC) 的主要供應商，競爭對手多為外商，包括 Diodes、Melexis、Infineon、TI 等，葉錦祥指出，2020 年全球磁性傳感器市場規模約 23.8 億美元，2025 年可成長至 32 億美元，年複合增長率達 6.8%。

細分產品應用，葉錦祥補充，久昌目前以家電消費類為主，比重約 45%，其餘多為 3C 產品及周邊，未來期望續往健康醫療、電競遊戲產品擴展，尤其該兩大領域為高毛利產品，毛利率平均達 5 成以上。

產能方面，葉錦祥指出，現今供給仍無法滿足需求，久昌主力晶圓代工廠為新唐 (4919-TW)，明年也將新增韓國東部高科，除了有助明年取得晶圓量優於今年，也可進一步分散投片風險。

針對供應鏈現況，葉錦祥坦言，供應商今年已多次調漲價格，截至 9 月為止，代工費用上漲超過 5 成，久昌也順利轉嫁給客戶，加上產品組合優化，使公司毛利率不降反升，預計下半年毛利率也將維持 35-40% 的水準。

葉錦祥也看好車用領域發展，尤其近來各國積極推動減碳政策，帶動車廠改推電動車，也推升磁性傳感器的使用量，先前每台車平均用量約 80 多顆，到了電動車時代將達 200-300 顆，將呈現倍數以上的成長。

葉錦祥也補充，待今年年報出來後，久昌將在明年 4 月送件申請股票上市櫃。