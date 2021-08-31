Gogoro拿下中油電池交換站標案 再添近200個換電站

電動機車大廠 Gogoro 今 (31) 日宣布，為持續提升服務量能，積極參與政府公建計畫 (智慧電動機車能源補充設施普及計畫)，順利取得台灣中油公司 110 年度電池交換站標案全數站點共 194 站，年底完工後將進一步提高可交換電池的供給量。

Gogoro 表示， 為因應換電需求，正積極佈署電池交換機台，截至目前，全台已有 7381 座 GoStation 電池交換機台，其中，分布在超商、超市、加油站和停車場達 2143 個站點，提供逾 86800 個智慧電池槽位。

Gogoro 指出，未來不只站點的數量全面提升，Gogoro Network 將積極尋求各類型的合作夥伴，針對熱門旅遊景點布建站點，包括武嶺、暢遊日月潭、順騎花東縱谷等地。

同時，Gogoro 提到，年底前將在新北市等人口稠密的熱區，部署近 50 站 GoStation。

Gogoro Network 現於台北市、新北市、台中市和高雄市布建的 GoStation 站數，已超越當地加油站數量，預計到年底，桃園市和台南市的 GoStation 數量也有機會超越加油站。