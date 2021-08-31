鉅亨美股雷達：數位廣告復甦市場看好GOOGL、網易宣布擴大庫藏股至30億美元

美股重要看點：

週一 (30 日) 標普 500 與那斯達克指數再度寫下歷史新高，這是標普 500 指數 8 月第 12 度創新高，也是今年來第 53 度改寫歷史紀錄，那斯達克則是今年來第 32 度改寫紀錄。

政經消息方面，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 為了緩解汽油和天然氣價格漲勢，計劃對油氣業者的反競爭行為強化執法，正在研究打擊非法合併的方法，並將調查大型連鎖加油站是否共謀抬價。

疫情方面，美國疾病管制預防中心 (CDC) 專家小組，為輝瑞 / BioNTech 疫苗提供給 16 歲以上青少年施打的全面授權背書。輝瑞董事、美國食品藥物管理局 (FDA) 前局長 Scott Gottlieb 說，針對 5 到 11 歲兒童施打疫苗的緊急使用授權 (EUA)，有望在秋天定案。

美股前一交易日漲跌：

道瓊工業指數下跌 55.96 點，或 0.16%，收 35,399.84 點。

標普 500 指數上漲 19.42 點，或 0.43%，收 4,528.79 點。

那斯達克綜合指數上漲 136.39 點，或 0.90%，收 15,265.89 點。

費城半導體指數上漲 9.99 點，或 0.29%，收 3,446.44 點。

今日重要總經數據：

美國 6 月 FHFA 房價指數月增率，市場預期 2.0%，前值為 1.7%。

美國 8 月芝加哥 PMI，市場預期 68.0，前值為 73.4。

美國 8 月諮商會消費者信心，市場預期 124.0，前值為 129.1。

重要個股動態：

1. 蘋果 (AAPL-US)

蘋果已收購古典音樂流媒體服務 Primephonic，計劃於 2022 年推出一款古典音樂應用，Primephonic 的播放列表和音樂將於未來數月整合進 Apple Music 中，其服務將於 9 月 7 日關閉，用戶可以免費獲得 6 個月的 Apple Music 服務。

自 2015 年蘋果推出 Apple Music 以來，蘋果已完成數起收購交易強化該服務，例如 2018 年收購音樂識別軟體 Shazam，但在串流媒體音樂服務領域，蘋果面臨來自 Spotify 的激烈競爭。

另外，據蘋果分析師郭明錤透露，iPhone 13 傳在沒有收訊的環境哩，也可以打電話和收發簡訊，由於配置高通 X60 基頻晶片，故 iPhone 13 可以直接與低地球軌道衛星連接，且衛星通訊服務不需要額外付費。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. Google (GOOGL-US)

今年以來 Google 母公司 Alphabet 報酬率高達 65%，遠超其他龍頭科技股。

Alphabet 股價上漲得益於數位廣告市場的大幅反彈，Centre 資產管理公司首席投資長 James Abate 表示，最近一季的情況表明，Alphabet 股價上漲的原因，是基於數位廣告行業基本面的改善，除非毛利率或銷售增長的趨勢戛然而止，不然相信 Alphabet 的市值將會繼續增長。

Alphabet 股價的上漲輕鬆超過其他大盤科技股和大盤，S&500 指數和那斯達克指數今年累計上漲約 21%，其中微軟和 Facebook 漲超 36%，蘋果漲幅約為 15%，亞馬遜漲幅僅約為 5%。

GOOGL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 網易 (NTES-US)

週二 (31 日) 美股盤前網易公布第二季財報，數據顯示，網易第二季營收報人民幣 205 億元，年增 12.9%，略優於市場預期的人民幣 204.7 億元；而在 Non-GAAP 基準下，第二季歸屬母公司的淨利為人民幣 42 億元，低於去年同期的人民幣 52.260 億元。

細分營收方面，遊戲仍然是網易的主要營收來源，貢獻比例超七成，但遊戲營收增速正在顯著放緩。

網易第二季線上遊戲服務淨營收為人民幣 145 億元，年增 5.1%，近 5 季度以來年增率首次跌至個位數。

另外，網易也表示，董事會批准將此前宣布的庫藏股計劃總額自 20 億美元提高至 30 億美元。