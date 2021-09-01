【袁志峰專欄】慎防科技股獲利回吐

今天推介 - 中國建材 (3323), 上日收市 $10.64

1) 股市前景

港股昨日顯著反彈，成交激增，主要受外圍股市做好及 MSCI 調整指數成份股影響，消息面並無特大利好訊息。另外，中國 8 月份 PMI 數據偏弱反映經濟增長放緩。南向資金連續 4 日大額淨流出，主要沽售頭部科技股。預期港股維持上落市格局，短線操作需謹慎，建議關注績優股及國策支持的行業包括電動車、半導體、光伏及風電板塊。

今天推介是中國建材 (3323) — 主要經營水泥及建材業務。今年上半年收入及盈利分別達 1,219 億元 (人民幣 · 下同) 及 79.6 億元，同比增長 14% 及 48%。現價對應 2020 年度市盈率 6.0 倍，市賬率 0.83 倍，股息率 5.3%，估值便宜。昨日股價漲逾 4%，技術走勢改善，維持買入建議，目標價上調至 12.0 元，止損價 10.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指平開，早盤輾轉回落，最多曾跌 429 點，午後反彈，以全日高位收市，收報 25879 點，升 339 點或 1.3%。成交額按日增 56% 至 2134 億元，8 月份日均成交額 1590 億元。港股通南向資金淨賣出約 67 億元，包括淨賣出約 9 億元騰訊 (700)、4 億元小米 (1810) 及 4 億元美團 (3690) 股份。8 月淨賣出 198 億元，7 月淨賣出 635 億元。全月計，恒指跌 0.3%。

藍籌股 33 升 23 跌 2 持平。美團 (3690) 升 9%，為升幅最大成份股。其次是海底撈 (6862)、阿里健康 (241) 及萬洲國際 (288) 升 7%-8%。中信股份 (267)、阿里 (9988)、吉利汽車 (175) 及舜宇光學 (2382) 升逾 4%。申洲國際 (2313)、中石油 (857) 及騰訊 (700) 升逾 3%。龍湖集團 (960) 及中國平安 (2318) 跌近 4%，為跌幅最大藍籌。恒生銀行 (11)、中銀香港 (2388) 及友邦保險 (1299) 跌逾 1%。

恒生科指升 3.4%，收報 6607 點，成份股 27 升 3 跌。大型科技股普漲，美團 (3690) 及快手 (1024) 升 9%，阿里 (9988)、騰訊 (700) 及京東 (9618) 漲逾 4%、3% 及 2%。金山軟件 (3888) 漲近 10%，是升幅最大成份股。比亞迪電子 (285)、萬國數據 (9698) 及明源雲 (909) 升逾 5%，微盟 (2013)、眾安在線 (606) 及聯想 (992) 升逾 4%。網易 (9999) 跌 2%，是跌幅最大成份股。中芯國際 (981) 及嗶哩嗶哩 (9626) 跌逾 1%。全月計，恒生科指跌 2.6%。

板塊方面，濠賭及本地銀行股逆市下跌。大型科技股，軟件、手機零件、通訊設備、水泥、煤炭及鋼鐵股跑赢大市，漲幅居前。中興通訊 (763) 及中通信服務 (552) 升 5% 及 7%。海螺水泥 (914)、華潤水泥 (1313) 及中國建材 (3323) 升 4%-5%。中國神華 (1088)、中煤能源 (1898) 及兗州煤業 (1171) 升 5%-8%。鞍鋼 (347)、首鋼資源 (639) 及中國東方集團 (581) 升 3%-7%。

周二上証指數低開 0.3%，早盤輾轉回落，最多曾倒跌 0.9%，午後反彈，以全日高位收市，收報 3543.94 點，升 0.4%。深証成指跌 0.7%，科創 50 指數跌 2.1%。滬深兩市總成交約 14800 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 1000 億元。滬深股通北向資金淨買入 61 億元，8 月淨買入 269 億元，7 月淨買入 108 億元。全月計，上証指數升 4.3%，深証成指跌 1.0%。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國製造業活動放緩，國家統計局公布，8 月製造業採購經理指數 (PMI) 降至 50.1，低於上月 0.3 個百分點，創 1 年半低，並略遜市場預期的 50.2。8 月份，非製造業商務活動指數降至 47.5，遜於市場預期的 52，低於上月 5.8 個百分點，表明受近期多省多點疫情等因素影響，非製造業景氣度明顯回落。(信報)

香港政府統計處公布，7 月零售業總銷貨價值的臨時估計為 272 億元，按年升 2.9%，遠遜於市場預期增長 10%。扣除價格變動後，7 月總銷貨數量按年升 0.9%，亦遜於市場預期增長 6.9%。(信報)

4) 個股訊息

騰訊 (700) 及騰訊音樂娛樂發聲明指，已通過郵件方式正式向相關上游版權方發送《音樂版權授權合作協議解除通知函》及《音樂版權授權合作協議解除催告函》，最大限度尋求與相關上游版權方盡快解除獨家協議。(信報)

網易 (9999) 公布截至 6 月底止第二季業績，經調整盈利 42.28 億元，按年下跌 19.1%。期內，淨收入 205.25 億元，按年增長 12.9%。(信報)

根據銷售文件披露，東岳 (189) 以每股 22.8 元至 23.8 元配售 1.45 億股，集資最多 34.5 億元。配股價較昨日收市價 26.8 元折讓 11.2% 至 14.9%，涉及股份佔擴大後已發行股本 6.4%。(信報)

上海實業 (363) 公布，截至 6 月底止中期股東應佔溢利 21.31 億元，按年飆升 1.65 倍。每股基本盈利 1.945 元，中期息派 48 仙。期內，營業額 163.16 億元，按年上升 23.5%。(信報)



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