三大法人同步買超 一致青睞中鋼大買5.6萬餘張

台股今 (31) 日上漲 93.77 點，收在 17490.29 點成功保衛季線，三大法人同步買超，包括台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 與中鋼 (2002-TW) 相對受買盤青睞，中鋼獲三大買超 5.6 萬餘張。

三大法人今天同步站在買方，其中外資買超 242.61 億元、自營商與投信分別買超 13.16 億元、1.03 億元，累計三大法人共買超 256.8 億元。

外資買超部分，中鋼獲買超近 5 萬張居冠，聯電與台積電分別獲買超 3.1 萬餘張、2.4 萬餘張，另外，包括玉山金 (2884-TW)、中信金 (2891-TW)、華南金 (2880-TW) 與開發金 (2883-TW) 也是外資追捧標的。

賣超部分首推面板雙虎，其中友達 (2409-TW) 遭調節 2.3 萬餘張、群創 (3481-TW) 也遭砍 1.8 萬餘張，遭 MSCI 調降權重的台企銀 (2834-TW) 也遭外資砍了 1.6 萬張，台玻 (1802-TW) 也遭調節 1.1 萬餘張，台新金 (2887-TW) 與新光金 (2888-TW) 也分別調節 8246 張、6921 張。

自營商部分，除中鋼獲買超 5362 張外，主要仍以 ETF 為主，包括期街口布蘭特正 2 獲買超 1.2 萬餘張、國泰智能電動車獲買超 7089 張、富邦台灣半導體獲買超 4872 張、中信關鍵半導體獲買超 3970 張。

賣超部分，元大滬深 300 正 2 遭調節 1.9 萬餘張、元大台灣 50 反 1 遭調節 1.7 萬餘張，玉山金與新光金分別遭砍 8252 張、4363 張；另外，富邦上證正 2 也遭調節 2409 張。

投信部分，買盤主要鎖定國泰金 (2882-TW)、聯電、新唐 (4919-TW) 與友達等個股，分別有 1 千餘張的買超，中鋼也獲投信加碼 920 張；賣超部分，群創遭調節 1984 張、偉詮電 (2436-TW) 賣超 1535 張、台企銀遭賣超 1249 張、榮成 (1909-TW)1235 張，元大高股息也遭投信賣超 1017 張。