〈台股盤後〉權王尾盤臨門一腳 台股翻紅上漲93點穩守季線

美股收紅但台股今 (31) 日在市場追價意願不高的情況下開低走低，加上 MSCI 尾盤權重調整，更造成市場觀望，早盤一度跌破季線，不過午盤過後多頭回神，台積電 (2330-TW) 帶頭衝鋒，加上半導體與傳產股拉抬，指數由黑翻紅上漲 93.77 點，收在 17490.29 點，成交量回升至 3000 億元以上達 3353.01 億元。

MSCI 權重調整今日盤後生效，台股今天走勢與美股脫鉤，早盤開低走低，大跌 177 點，指數低點一度觸及 17207 點，所幸權值三王股價同步走揚，推升指數與成交量同步翻揚，終場小漲 93 點作收。

半導體族群中台積電 (2330-TW) 終場上漲 9 元股價收在 614 元，富鼎 (8261-TW) 股價漲停，通嘉 (3588-TW) 終場大漲逾 8%、菱生 (2369-TW)、創意 (3443-TW)、凌陽 (2401-TW) 與凌通 (4952-TW) 也各有 4% 以上漲幅，表現相對亮眼。

傳產族群中鋼鐵與水泥表現強勢，鋼鐵股包括運錩 (2069-TW)、春雨 (2012-TW) 股價雙雙攻上漲停，燁興 (2007-TW) 終場大漲逾 7%，彰源 (2030-TW) 與新鋼 (2032-TW) 也各有 5% 以上漲幅。

水泥族群中指標個股台泥 (1101-TW)、嘉泥 (1103-TW) 終場分別有 1% 以上漲幅，環泥 (1104-TW)、亞泥 (1102-TW) 與幸福 (1108-TW) 也在在平盤之上整理。

航運族群表現相對弱勢，貨櫃三雄中長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 分別下跌 2.8%、1.8% 做收，萬海 (2615-TW) 也在平盤下整理。

法人表示，台股目前量價背離明顯，恐不利後市續揚，目前指數雖反彈向上，但要留意量價逐步縮減，在追價不足的情況下，後續補足量才是健康。