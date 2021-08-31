三行庫看下半年房市 房價溫和上漲但可控制

房地合一 2.0 新制上路加上疫情衝擊，房市交易量也跟著下滑，不過包括土銀、第一金 (2892-TW) 及彰銀 (2801-TW) 等行庫均認為，下半年房市仍將呈現平穩、溫和的成長態勢。

土銀董事長謝娟娟表示，目前房價溫和上漲主要是反映原物料上漲，導致營建成本增加所致，加上各國狂印鈔票，市場多少有通膨徵兆，在建築成本走揚的情況下，房價很難不漲，但整體而言仍屬可控制、溫和上漲的態勢。

第一金表示，新版房地合一稅主要是投資客受衝擊，但在低利率環境下，資金依然會往房地產市場跑，但主要是以自住客為主。

從區域來看，第一金認為，南部有南科廠商投資可帶動剛性需求，加上房價偏低對年輕人而言相對較能負擔，至於北部則是受高房價影響，可能使交易量能下滑，整體而言，下半年房貸應會維持穩定、溫和成長態勢。

彰銀則認為，央行的選擇性信用管制與房地合一新制，確實有助於抑制投資買盤，觀察目前房市概況，除了 5 月中旬疫情爆發影響看屋意願外，預估隨著疫情趨緩，看屋人潮回籠，交易量可望逐漸回溫。

彰銀表示，由於目前市場利率仍低，加上營建成本隨原物料價格走揚，房價欲跌不易，預估整體將呈現量微縮、價格平穩的狀態。