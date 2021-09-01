盤前財經大事搶先讀2021年09月01日

今日操盤前瞻

台灣無薪假統計

亞洲、歐美製造業 PMI

除權息：凱美、立隆電、聯邦銀、今國光等

中國監管風波不斷 美眾院 9 月就中概股相關風險召開聽證會

近來中國監管風暴一波未平，一波又起，在市場上掀起陣陣波瀾，外媒週二 (31 日) 報導，美國眾議院小組 9 月下旬將針對在美上市中概股的相關風險舉行聽證會。閱讀全文...

蘋果 Apple Watch 7 驚傳生產延遲 主因是設計複雜

週二 (31 日) 《日經亞洲評論》報導，蘋果 Apple Watch 7 生產延遲，主因是新款 Apple Watch 7 設計過於複雜，導致品質出現問題。閱讀全文...

國際鋁價衝上 10 年新高 生產及供應鏈狀況引發擔憂

倫敦期鋁周二 (31 日) 跳升至逾 10 年高位，並有望連續第 7 個月上漲，因為最大生產國中國的產量限制，激起了對供應緊張的擔憂，全球運輸狀況不斷，運價飛漲，也造成情況惡化。閱讀全文...

台股震盪 財長示警：影響股市有 2 變數

台股近來劇烈震盪，身兼國安基金委員的財政部長蘇建榮認為，影響台股除了國際資金進出外，包括聯準會何時縮減購債，以及中東地緣政治等因素都會影響股市走勢。閱讀全文...

新纖訂單滿到年底 上調全年獲利展望

紡織廠新纖 (1409-TW) 昨 (31) 召開法說會，總經理羅時銓表示，目前大環境雖然存在變數，但民生需求持續存在，在手化纖訂單爆單滿到年底，且需求暢旺下，上半年本業獲利已全數超越去年同期，優於年初預估，內部因此上修獲利展望，全年獲利可望較去年成長。閱讀全文...

壽險業太會操盤 前 7 月稅前盈餘 3042 億元翻倍賺

壽險業今 (2021) 年累計前 7 月稅前盈餘大賺 3042 億元，不但年增率高達 102.1%，且續創歷史新高紀錄，保險局副局長張玉煇表示，壽險業獲利倍增主要來自於淨投資損益增加 1728 多億元，光是投資的資本利得就占獲利比重約 57%。閱讀全文...

興能高缺料影響 下半年部分訂單延後甚至取消 展望保守

鋰高分子電池廠興能高 (6558-TW) 昨 (31) 日召開股東會，展望下半年，董事長邢雪坤表示，由於疫情影響歐美經濟反覆不定，加上客戶受 IC 缺料干擾，訂單波動幅度大，坦言部分訂單有些延後、甚至取消，展望審慎保守。閱讀全文...

矽力 Q2 獲利年增 110% 每股大賺 16.38 元 上半年賺贏去年前三季

股王矽力 - KY(6415-TW) 昨 (31) 日公布財報，受惠漲價效應、產品組合優化，第二季毛利率明顯拉升，達 53.4%，創下歷史次高，稅後純益也達 15.22 億元，季增 53.43%，年增 110%，每股稅後純益 16.38 元，上半年達 27.07 元，賺贏去年前三季總和 23.98 元。閱讀全文...

Q2 晶圓代工產值季增 6% 連八季改寫新高

研調機構 TrendForce 調查顯示，後疫情需求、通訊世代轉換、及地緣政治風險和長期缺貨引發的恐慌性備貨潮，第二季持續延燒，加上第一季漲價晶圓陸續產出帶動下，第二季晶圓代工產值達 244.07 億美元，季增 6.2%，自 2019 年第三季以來，已連八季創新高。閱讀全文...