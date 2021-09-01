突遭關禁閉 藥華藥股東喊「處分違反比例原則」灌爆金管會信箱

上週五晚間櫃買中心公告自 110 年 8 月 31 日起採預收款券交易，並依違反重訊規定處違約金 50 萬元。本周一開始，股東大喊「櫃買未完整查證就下重手」、「處分違反比例原則」、「政府坑殺股民」，甚至「質疑政府表面扶持生醫產業，卻背後下毒手」等等申訴信灌爆金管會民意反映信箱。

藥華藥遭櫃買列變更交易方法股票，打入禁閉室，起因為櫃買認定藥華藥在國際仲裁案中要支付歐洲代理商 AOP 求償的 1.6 億元（約 51 億元新台幣），遠高於公司淨值，且奧、美、德專利限制轉讓，近期 AOP 又進一步聲請執行拍賣瑞士專利。對此，藥華藥本周一（8/30）發表聲明表示，仲裁案仍在德國最高院進行上訴，且公司不單提出反仲裁，同時也備有因應的財務計畫，專利沒有轉讓規劃，在美日甚至成立子公司要在取得藥證後長期運營，最重的是，提出「瑞士智慧財產局」官方網站搜尋結果，瑞士專利仍屬藥華藥，也無註記要拍賣，並指出 AOP 透過「瑞士債權收取辦公室」以登載政府公報方式，取代送達藥華藥公司，程序瑕疵的部分就已經違反瑞士相關法令規定，且以透過瑞士委任律師提出異議，所以這部分在瑞士並無實際執行之情形，且相關發展在 8/16 與 8/20 重訊中都有揭露說明。近 3 日以積極向櫃買提出說明釋疑。

據了解，藥華藥瑞士專利拍賣的訊息，是在瑞士一份「20 分鐘」免費報紙（類似捷運報的發行概念）上付費刊登的訊息，且只寫出專利拍賣刊載在政府公報這部分，卻沒有寫道程序瑕疵與藥華藥提出異議後已阻斷其執行，更無查證「瑞士智慧財產局」網頁藥華藥仍擁有專利，且無拍賣註記。大量股東在申訴信中質疑，是否台灣主管機關也中招「假新聞」，成為這起跨國訴訟案中，外國廠商的棋子？目前，已有立委接獲陳情，去函請相關單位要求說明事情原委。

藥華藥公司表示，各國專利已分別委任四國的專業律師事務所隨時追蹤專利異動情況，進行全方面保護，包括美國 Baker & McKenzie 芝加哥事務所、奧地利 Baker & McKenzie 維也納事務所、德國 Baker & McKenzie 法蘭克福事務所、瑞士 CMS 瑞士事務所。同時，投資大眾最關注的美國藥證今年 9 月查廠，也依原定計畫進行。藥華藥強調，美國 FDA 在 8 月底最新消息中指出，國外查廠原則上不進行，除非是 Mission Critical 的關鍵新藥申請案件，所以美國 FDA 官員 9 月能按原定計畫查廠，也證明在美通過三期臨床的新藥 P1101 的藥證申請案，對 FDA 來說就是 Mission Critical（關鍵任務）。

