蕭翠玲任金管會副主委 楊金龍：有助強化雙方合作

台灣央行業務局局長今 (1) 日進行交接典禮，原局長蕭翠玲榮升金管會副主委，央行總裁楊金龍表示，隨著蕭翠玲赴金管會擔任新職，可望持續強化金管會與央行的合作關係。

楊金龍指出，蕭翠玲過去於央行金檢處和業務局的工作，跟金管會相關單位的工作有密切的關係，其中，在金檢處推動下列多項重要工作，包括提升金融業務檢查執行成效、改善場外監控品質和改善場外監控品質，同時，因其擔任中央存款保險公司的監察人職務，也熟稔存款保險機制和保險安定機制。

而蕭翠玲在業務局的職務，與金管會同樣有密切關係，例如關注不動產授信風險控管、密切監控銀行業流動性覆蓋比率 (LCR) 和淨穩定資金比率 (NSFR) 實施情形，以及督導大額支付系統營運，督促財金公司建置電子支付跨機構共用平台，協助發展零售支付基礎設施等。

楊金龍期待，隨著蕭翠玲赴金管會擔任新職，持續強化金管會與央行的合作關係。

楊金龍也提到業務局新任局長潘榮耀金融經歷完整，36 年職場見證了台灣金融的發展演進，從央行的貨幣政策執行到商業銀行的金融實務，總行督導管理到分行業務拓展，國內分行傳統存貸財管業務到海外分行國際金融業務，經理部門執行業務到董事會公司治理，經歷各項職務，金融業務廣度、深度兼具。

潘榮耀過去曾在央行服務 16 年 4 個月，其中，在業務局服務就長達 13 年 8 個月，楊金龍表態，非常歡迎他回到央行這個大家庭。