〈中經院發布PMI〉疫情衝擊趨緩 8月台灣NMI連2月擴張 寫4個月來高點

隨著國內疫情警戒降至二級，中華經濟研究院今 (1) 日公布 8 月台灣非製造業經理人指數 (NMI) 呈連 2 個月擴張，指數續揚 3.5 個百分點至 56.7%，並來到 4 個月以來高點，中經院表示，非製造業逐漸走出這波疫情衝擊，商業活動轉趨熱絡，並期待五倍振興券對內需市場的正面效應。

中經院指出，NMI 四項組成指標中，商業活動、新增訂單和人力僱用擴張，供應商交貨時間上升。

圖：中經院提供。

而八大產業 NMI 皆呈現擴張，各產業依擴張速度排序為住宿餐飲業 (65.3%)、教育暨專業科學業 (59.5%)、營造暨不動產業 (59.4%)、運輸倉儲業 (57.4%)、批發業 (57.2%)、金融保險業 (55.9%)、資訊暨通訊傳播業 (53.9%) 和零售業 (51.4%)。

中研院認為，觀察去年三倍券的振興效果，預料五倍券將更有效刺激消費，並期待廠商加碼進一步推升內需動能。

中經院指出，商業活動與訂單雖持續好轉，「未完成訂單」(工作委託量) 仍連續第 4 個月緊縮，且指數微跌 0.5 個百分點至 45.0%。八大產業中，五大產業回報未完成訂單呈現緊縮，依序 \ 為住宿餐飲業 (22.2%)、零售業 (42.1%)、資訊暨通訊傳播業 (43.8%)、營造暨不動產業 (44.6%) 和金融保險業 (44.7%)。

而非製造業已連續 15 個月回報「服務收費價格」為上升 (高於 50.0%)，指數續揚 4.0 個百分點至 59.4%，各產業依上升速度排序為營造暨不動產業 (70.4%)、零售業 (63.2%)、運輸倉儲業 (63.0%)、批發業 (61.1%) 和金融保險業 (57.4%)。

隨著疫情趨緩，業者認為，未來產業和景氣狀況將可改善，使「未來六個月展望」指數連 2 月擴張，指數續揚 4.2 個百分點至 58.3%，有七大產業回報未來六個月展望呈現擴張，依序為營造暨不動產業 (67.9%)、零售業 (65.8%)、資訊暨通訊傳播業 (65.6%)、運輸倉儲業 (64.8%)、住宿餐飲業 (55.6%)、批發業 (54.4%) 與教育暨專業科學業 (53.0%)，僅金融保險業 (47.9%) 回報未來六個月展望呈現緊縮。