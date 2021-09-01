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詳解二層擴容方案 Metis 特性與競爭優劣勢

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Layer 2 將迎來上線潮，擴容賽道競爭格局在迅速演變。

撰文：Rasheed Saleuddin，Messari Hub 分析師

以太坊的使用成本越來越高。在過去的 18 個月中，以太坊的平均交易費用 上漲了約 50 倍，從 0.10 美元左右上漲到 5 美元左右。最近在第二季度的投機交易熱潮中，平均費用飆升至近 70 美元，相比之下 5 美元的價格已經很是親民。

從宏觀角度來看，高收費並不一無是處。它代表用戶對以太坊區塊空間的需求。因此，交易成本的增加表明網絡正在提供更大的效用和更高的價值。很多人承認，高 Gas 費用是確保高價值交易的必要成本。但是費用最終會累加起來，且不斷增加的成本將使一些用戶和用例被擠出局。隨着每天在以太坊上發佈新的應用、網絡利用率 接近飽和，以及 Eth2 擴容升級仍在開發中，以太坊的基礎層似乎沒有任何短期緩解措施。

這就是第 2 層（ layer 2）擴容解決方案的用武之地。其目標是通過大幅降低費用來解決以太坊的擁堵問題，同時將對安全性的影響降至最低。其中一種解決方案是 Optimistic Rollups ，在以太坊之上的一層上對一系列交易進行捆綁和排序，然後將它們作爲一個交易發送到以太坊第 1 層主鏈。屆時在以太坊之上運行的這一計算層（稱爲「layer 2」），預計其吞吐量 大約將是其底層鏈的 100 倍。

儘管 Optimistic Ethereum 和 Arbitrum 的 Arbitrum One 正緊鑼密鼓準備公開推出（編者按：8 月 31 日 Arbitrum One 已經正式上線），因此吸引了最多的媒體篇幅和社區情緒，但它們只是幾個即將完成的 Rollup 解決方案中的兩個。

Metis 同樣也是其中的一個解決方案。Metis 是 Optimism 的一個分叉，旨在目前更受歡迎的競爭對手之上進行更多改進。Metis 尋求提供 Optimistic Rollups 的標準優勢，例如低費用（

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