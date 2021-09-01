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半導體聯軍力抗航運股賣壓 台股小跌16點收17473點

鉅亨網新聞中心
半導體聯軍力抗航運股賣壓 台股小跌16點收17473點。(圖：AFP)
半導體聯軍力抗航運股賣壓 台股小跌16點收17473點。(圖：AFP)
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台股半導體IC設計光雄航運股

美股周二走弱，台股今 (1) 日受航運股壓盤影響震盪走低，不過，半導體雙雄聯電、聯發科強勢出頭，IC 設計、被動元件、光學、LED 及記憶體等電子股也成為多頭指標，支撐指數力守在平盤附近，終場小跌 16.3 點，收在 17473.99 點，守穩季線，成交值 3602.13 億元。

台積電今天漲多拉回，在平盤附近整理，終場小跌收 613 元；聯電開低走高，一度衝上 64.5 元，創近 21 年新高，終場收 64.1 元，市值逼近 8000 億元；世界先進可望跟進台積電調漲晶圓代工價格，也吸引資金進駐，股價上漲逾 2%。

聯發科股價回神，上漲近 3%，終場收在 927 元，股王矽力 - KY 開高走高，一度衝上 4310 元改寫新天價，終場大漲 7.6%，收 4285 元，IC 設計股重回多頭懷抱，智原、鈺創、創惟均亮燈漲停，權值股瑞昱勁揚 4%，新唐、譜瑞 - KY、矽統、凌陽、偉詮電、聚積等，漲勢也相當凌厲。

貨櫃三雄今天遭到空方狙擊，大跌逾半根停板，散裝航運股受到 BCI 指數回檔近 4% 影響，普遍遭調節，四維航重挫近 9%，慧洋 - KY、台航、中航、新興、裕民、正德等股價也都慘摔。整體運輸類股終場大跌近 5%，為盤面最弱勢族群。

市場傳出，筆電鏡頭廠先進光、新鉅科陸續通知客戶調漲報價，激勵 2 檔個股開盤跳空漲停，也讓沉寂已久的光學族群一吐悶氣，車用鏡頭廠佳凌同步亮燈漲停，玉晶光勁揚逾 7% 站回 500 元關卡，其他包括今國光、亞光、大立光等漲勢也不俗。

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台積電2330偉詮電2436聯發科2454大立光3008先進光3362玉晶光3406新鉅科3630四維航5608今國光6209

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