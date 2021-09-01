中國鐵礦砂需求減弱 BDI回檔修正 散裝市況有雜音

受到 BCI(波羅的海海岬型指數) 回檔近 4% 影響，BDI(波羅的海綜合指數) 最新報價也回跌 103 點至 4132 點，較前一個交易日跌近 2.5%，散裝航運相關航商恐都承受獲利回檔壓力。

散裝市況與運價高度相關，近半年來 BDI 指數漲幅逾 140%，有效推升航商獲利動能，中航 (2612-TW)、慧洋 - KY 上半年稅後純益繳出 670% 附近成長好成績，裕民年增幅也高達 584%。

不過，隨著報價回落，市場擔憂散裝航運航商獲利也有不少雜音；對此，以海岬型船舶為船隊主力的裕民 (2606-TW) 今 (1) 日指出，BDI 指數回檔，主要反映中國近日對鐵礦石需求減緩，實際上整體貿易還是成長，散裝向上趨勢暫無太大變化。

BDI 指數最新報價來到 4132 點，跌 2.43%，自 8 月下旬以來仍維持在 4000 點之上，而 BCI 指數為 5919 點，跌 243 點，跌幅 3.94%，為 8 月下旬以來波段低點。

中國最大的鋼鐵生產商寶鋼日前表示，隨著當局實施粗鋼限產減產措施，鐵礦砂結構已發生顯著變化，市場傳，中國 11 月可能更加嚴格執行鋼鐵減產。

裕民指出，近日觀察到中國採購鐵礦砂需求已不如過去 2 周那麼多，反映中國政策，總進口限額不高於去年，加上明年 2 月北京將舉辦冬季奧運會，正落實環保減排政策，因此導致近期太平洋地區海岬型船舶現貨價格修正較多。

不過，裕民強調，散裝向上趨勢沒有太大變化，目前大西洋地區海岬型船舶運價維持高檔，整體市況解讀為高檔短期的修正，預料第四季旺季將較過去幾年的同期樂觀。

對於近來中國塞港狀況仍嚴峻，裕民預期，仍須 1-2 個月才可緩解此情形。

至於中小型船舶，慧洋 - KY(2637-TW) 說明，相較於大船，中小船舶運價波動相對小，目前運價處在高檔整理，由於中國因水患災影響夏季作物收成，須大幅仰賴穀物進口，勢必使原先已吃緊的散裝船舶供給更加嚴重。

今日盤面上散裝航運相關廠商，股價都有不小回檔，包含裕民、新興、台航、中航與四維航等，股價都跌逾 1%。