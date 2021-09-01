〈台股盤後〉傳產資金退潮 電子接手助指數跌幅收斂

台股今 (1) 日隨著美股走跌，航運、鋼鐵等傳產族群資金竄逃，金融指標股也拉回休息，大盤一度回測季線支撐，不過在半導體族群撐盤下，聯電、聯發科走揚，台積電尾盤跌幅收斂，指數終場小跌 16.3 點或 0.09%，收在 17473.99 點，成交量 3602.13 億元。

觀察電子權值股表現，台積電午盤後跌幅收斂，終場小跌 1 元或 0.16%，收在 613 元；鴻海也守在平盤 111 元；聯發科與聯電分別上漲 2.88%、1.58%；台達電也收紅盤，助跌幅收斂。

聯發科領漲下，IC 設計族群剽悍，祥碩一度攻上漲停，終場上漲 8.9%、矽力 - KY 拉出逾半根漲停，上漲 7.7%、瑞昱也有 4.1% 漲幅、聯詠漲幅逾 3%，另外，威鋒電子、創惟、宏觀、安格等均亮燈漲停。

記憶體族群也相對抗跌，華邦電上漲近 3.56%、旺宏也有超過 3% 漲幅、南亞科漲幅 2.56%；MLCC 族群同樣強勢，華新科大漲 3.32%、國巨上漲近 2%，信昌電、禾伸堂、蜜望實均收盤上。

傳產股則普遍走弱，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海都下跌超過 5%，台塑四寶也下跌 1-2%；另外，連日走強的金融股也疲軟，國泰金、富邦金、玉山金等均收黑。

法人表示，資金從傳產股流向電子股，儘管台股在輪漲格局下，指數回到季線之上，不過大盤仍需看大型股能否止穩、交易量回升，短線仍將震盪整理。