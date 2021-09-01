【富蘭克林】華南銀行、富蘭克林聯手出妙招 分享好基智聰明理財術

智能理財當道，由華南銀行與富蘭克林證券投顧合作的「好基智聰明理財術」線上三部曲協助投資人數位理財更上手，三場系列講座在華銀官方臉書「嘩仔一路發」推出後，六位專業講師陣容堅強、三大主題集集精彩，又有抽獎活動增添驚喜，累積上萬流量追蹤收看，迴響熱烈。

華銀「嘩仔一路發」官方臉書分別於五、六、八月上架「好基智聰明理財術」線上講座，一方面為投資人深入淺出解說華南 AI 智能理財的操作流程，同時結合富蘭克林基金專家的投資解析與優質基金推薦，期望以三集節目規劃，號召更多客戶加入華銀好基智智能理財行列。

內容精彩輕鬆易懂，第一集是「聚焦趨勢主流、靈活運用智能理財」，首推好基智六大特點，包括小額投資、隨時扣、AI 嚴選、投組多、多元扣款與神隊友富蘭克林證券投顧當諮詢後盾；第二集「智慧投資、善用定期定額 」，則是詳述多空之下定額定期投資的優勢及活用策略；第三集「AI 新科技領航、防疫理財好基智」，強調 AI 已融入生活各層面，運用在理財領域也將成為趨勢主流，華南好基智是 24 小時的智能理財管家，隨時監測市況掌握行情，投資已不再受制於地域或疫情。全部 3 集包括多元且豐富的內容，只要持續追蹤華南銀行官方臉書「嘩仔一路發」，就能掌握最新投資理財資訊。

華南銀行智能理財團隊與基金專家富蘭克林表示，多數投資人的理財痛點多為沒時間、資金不足且不如何選擇適合的基金，而華南好基智平台具有 AI 科技演算、嚴選配置基金投組，定期自動診斷即時再平衡三大優勢，且定期定額或單筆門檻相對親民，能協助客戶減少投資障礙。為回饋廣大的好基智用戶，華南好基智免平台服務費延長至今年年底，希望號召更多客戶體會智能投資的好處。

針對後疫情時代的投資策略，富蘭克林提出「疫轉通」契機，首先是把握「『疫』後經濟重啟」，基於市場不確定因素仍多，優先推薦聚焦股債靈活搭配且國內唯一聚焦美國價值股的富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）；其次是「『轉』升題材」，鑒於變種病毒陰影依舊在，成為激勵生技產業的因子，衛星部位可選擇富蘭克林坦伯頓生技領航基金；再者則是「『通』膨升溫」，能源產業類股受惠，富蘭克林坦伯頓天然資源基金可納入區間操作。此外，考量市場在漲高後回檔整理壓力大，具備防禦與收益且和其他資產相關性低的富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）亦可成為平衡投資組合風險的助手。

【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】

境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值 20%，另投資香港地區紅籌股及 H 股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。本基金之配息來源含股息收益，配息也可能從基金資本中支付。境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制，視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準，惟配息發放並非保證，配息金額並非不變，亦不保證配息率水準。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用 (含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw) 下載，或逕向本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。