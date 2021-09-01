仁寶首推跨裝置5G行動網卡 鎖定台灣、日本市場

代工大廠仁寶 (2324-TW) 搶攻 5G 應用商機，旗下皇鋒通訊今 (1) 日首度發表自有品牌 APAL，同時推出全球首款跨裝置 5G 行動網卡，可望協助消費者與企業客戶將既有裝置立刻升級成 5G 設備，首波則鎖定搶攻台灣、日本等 5G 市場商機。

皇鋒通訊銷售總監陳柏州表示，5G 已是後疫情時代全球經濟發展重點，以亞太市場為例，台灣、日本 5G 建設相對積極與完善，因此 APAL 5G 行動網卡將以台灣、日本做為首波銷售市場，未來也將因應市場需求規劃進軍歐美等地。

陳柏州進一步指出，APAL 5G 行動網卡在國內也已與中華電 (2412-TW) 合作，應用在今年智慧城市展中 5G 專網解決方案，包含無人搬運車 (AGV)、自主移動機器人 (AMR) 等智慧工廠應用。

仁寶表示，APAL 5G 行動網卡將搭載高通 (QCOM-US)Snapdragon X55 晶片，支援全球 5G 頻段及 NSA、SA 雙模組網路，最高可達到 2.52Gbps 下載速度、上傳 0.66Gbps 高速表現，同時也可向下兼容 4G 網路。

針對企業用戶，仁寶指出，APAL 也將提供企業級散熱解決方案，運用獨家設計的散熱模組，APAL 5G 行動網卡將可適用在智慧工廠、醫療、農業等垂直產業應用，同時滿足個人行動辦公、休閒娛樂、度假、戶外活動等即時網路連接需求。

皇鋒通訊是仁寶 100% 持有子公司，專注智慧裝置產品，代理智慧型手機、智能家電、數位設備、3C 周邊配件等品牌產品，仁寶表示，皇峰通訊 APAL 5G 行動網卡即日起開放預購，並在台全球首發，建議售價為新台幣 11900 元。