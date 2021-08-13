仁寶敲定赴美設廠 擬斥2.26億元收購泰金寶印第安納州廠

代工大廠仁寶 (2324-TW) 今 (13) 日宣布，將以 813 萬美元 (約新台幣 2.26 億元) 取得同集團泰金寶 - DR(9105-TW)位在美國印第安納州廠房，拓展車用業務布局，並就近服務既有客戶，交易案預計今年第四季完成。

仁寶表示，配合車電客戶需求，透過 100% 持有轉投資公司 Billion Sea Holdings Ltd. (簡稱 CCUSA)，向同集團企業泰金寶收購旗下美國印第安納州的孫公司 Cal-Comp USA (Indiana), Inc. (簡稱 CCIN) 100% 股權，交易總金額 813 萬美元。

仁寶表示，交易案完成後，旗下汽車電子業務部門將取得通過 IATF16949 汽車業品質管理系統認證的美國生產基地，可就近提供現有客戶工程設計支援、製造服務。

仁寶總經理翁宗斌昨 (12) 日法說就預告，美國布局計劃將在本月底前敲定細節，鎖定車電、伺服器高成長事業布局，預期今明兩年成長性將至少達約 40-50%。

翁宗斌表示，透過 CCIN 已建立相關人才資源與生產製造經驗，將可望進一步強化仁寶車電業務競爭力，也有助拓展未來新客戶。

仁寶指出，泰金寶旗下 CCIN 擁有地理位置優勢，因美國印第安納州境內擁有眾多日系及美系汽車相關車廠聚落，且該廠距離美國密西根車廠重鎮底特律 (Detroit) 車程僅約需 4.5 小時，具備發展競爭力與優勢。