桃機三航廈首支鋼柱組立 機電工程進場拚2024年起分階段完工

桃園機場公司推動第三航站區建設，繼主體航廈的機電標於 8 月 30 日順利決標後，土建工程標今 (1) 日進行三航廈第一支鋼柱的組立作業，代表最核心的主體航廈工程，已進入全面啟動階段，預計 2024 年起分階段完工後投入營運。

第三航站區建設計畫總經費 956.81 億元，共區分為 12 個標案，其中，主體航廈工程經費高達 572.34 億元。第三航廈預計分三階段完工，2024 年完成北登機廊廳、2025 年完成主體航廈，2026 年完成南登機廊廳建設。

桃機公司總經理但昭璧表示，在行政院、交通部指導下，克服了原物料成本上漲、專業勞動力短缺及疫情期間外國技師入境不易等困難，第三航廈土建工程今年 3 月 30 日順利決標，由韓國三星物產與台灣榮工工程公司組成的團隊共同承攬，今天進行第一支鋼柱的組立作業。

此外，8 月 30 日也完成機電標的決標，由機電大廠東元 (1504-TW) 與士林電機 (1503-TW) 及百總工程組成的團隊，以 127 億元得標，桃機公司表示，代表第三航站區的關鍵核心工程項目均邁入全面啟動階段。

桃機公司副總經理范孝倫表示，自 2017 年起即陸續發包土方及基礎工程、航空地面燈光、攸關桃機空側航機調度的第三標機坪、滑行道與機坪設施建設標，以及提供航廈電力、汙水處理、共同管道、勤務道路等基礎設施的第八標公共設施標等興建工程，均依照表定進度持續施工。

范孝倫指出，今年是關鍵的一年，在第三航廈建設全面推動下，未來完工後不僅能提供國人優質空運服務，更有助提高桃機與國家整體競爭力。

第三航站區主體航廈設計可滿足年容量 4500 萬人次的出入境需要，加上現有第一、第二航廈，總計可滿足 2040 年旅客量 8200 萬人次目標。