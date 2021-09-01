Mirror.xyz CTO 介紹「公平鑄造」 NFT 項目 Loot

Loot 代幣由用戶免費鑄造，每個代幣都包含 8 種裝備，具有隨機分佈的稀缺特徵。

撰文：Graeme boy，Mirror.xyz 項目首席技術官

Loot 是一個允許任何人鑄造代表一組 8 個冒險家主題裝備物品的 NFT 項目。這些物品具有隨機分佈的稀缺特徵。

這被稱爲一個「公平鑄造」（fair mint）項目，因爲合約不出售 NFT——這些 NFT 是免費鑄造的。總共只能鑄造 8,000 個代幣，創造者爲自己預留了 222 個作爲獎勵（這些代幣與其他人的稀缺性分佈相同）。目前所有代幣都已被認領。

在撰寫本文時，Loot 在 OpenSea 二級市場上的交易量超過 9000 ETH （約合 3000 萬美元），每個 NFT 底價爲 5.5 ETH ——使其成爲有史以來市值最高的收藏品之一。

每個代幣都包含 8 種裝備：

武器

胸甲

頭盔

腰甲

足甲

手甲

項鍊

戒指

爲了產生隨機稀缺性，每個物品都可以根據代幣 ID 的哈希值添加前綴或後綴屬性，生產出加強版物品。後綴產生的概率爲 42%，前綴產生的概率爲 8.7%。

一個前綴可能是「Spirit Song」，後綴可能是「of Protection」——與「鈦金戒指 /Titanium Ring」物品相結合就形成：「Spirit Song’ Titanium Ring of Protection」（這將是非常罕見的物品）。 完整一套可能是這樣的：

某個 Loot 物品

物品的名稱只是在圖像中作爲 SVG 輸出 - 如上例所示。

認領代幣

Loot 沒有用戶界面，也沒有鑄造價格。人們通過直接在合約上調用函數來認領 Loot 代幣——通常是通過 Etherscan。

因爲認領函數不具備對女巫攻擊的防禦（Sybil Resistance），所以很容易通過腳本鑄造許多代幣。 Anish Agnihotri 編寫了一個腳本來執行此操作（可能已經使用它來獲得了許多戰利品代幣），這是在考慮該項目的所有權分配時需要注意的事情。

隨機屬性

鑄造 NFT 會爲所有者分配一個代幣 ID，每當調用 NFT 的 tokenURI 方法時，特徵屬性就會確定性地發生。

特質隨機化是隨機發生的，但具有確定性。它使用散列函數應用於代幣 ID 和物品類型（例如「CHEST」）的串聯，並將其轉換爲整數（在 Solidity 語言中是 uint256）。每種類型的物品都有一個一系列選項，這個整數用於從這些數組中隨機抽取一個物品。

一旦找到一個物品，就會產生一個新的隨機整數，範圍在 0 到 21 之間，取隨機數和 21 的模除。如果新數字大於 14 （大約 42% 的機會），則該物品得到一個特殊後綴。如果它大於或等於 19 （大約 8.7% 的機會），那麼它會得到一個前綴。這爲每件物品創造了特殊的稀缺性！

感想

我們行業中的一些最優秀的創作者已經開始以 Loot 爲基礎創建可互操作的遊戲。這很可能掀起 NFT 領域內的一種全新現象。

最好在認領時防止女巫攻擊——只允許一個人認領一個代幣，因爲所有權的分配肯定會極大地偏重於少數技術專家或 ETH 富豪。

這一項目爲很多隻是花時間提交簡單以太坊交易的人創造了足以改變生活的財富。 這表明目前在加密領域中，每個人面前都有巨大的機會。