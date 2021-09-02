羅賓漢App擬推金融新功能 企圖與PayPal搶市

彭博周三（1 日）報導，券商羅賓漢（Robinhood）(HOOD-US) 正在開發一項應用程式（App）新功能，讓用戶最多提前兩天透過「直接存款」（direct deposit）領到薪水，藉此與 PayPal(PYPL-US) 和 Wealthfront 等公司競爭。

這項新服務名為「預先直接存款」（Early Direct Deposit），是在該公司即將升級的 App 測試版發現，未來能在羅賓漢 App 內現有的直接存款功能中使用。從程式碼來看，該項服務不收費。

測試版的 App 訊息顯示：「現在你可以提前兩天領到薪水，雖然提前領薪與否仍由雇主決定，但我們會通知你是否能在下個發薪日提前拿到薪水。」羅賓漢的發言人拒絕對報導置評。

羅賓漢的新功能將與 PayPal、Wealthfront、Chime 和一些有類似功能的傳統銀行競爭。羅賓漢在 2019 年曾推出一項現金管理服務功能，讓用戶將部分現金存入計息帳戶，不過一年後在證券投資者保護公司指責下，該公司取消這項功能。

如果新功能如期推出，將有助於羅賓漢邁向當初 IPO 時的願景：「公司的 App 不僅僅只是個股票買賣的交易所。」

羅賓漢財務長 Jason Warnick 曾在近期財報電話會議中表示，「我們希望的是，客戶在任何需要使用現金的時候，唯一會想到的就是羅賓漢。」

不過羅賓漢距離達到目標還有很長的一段路要走，該公司主要依賴客戶的交易活動，在截至 6 月的過去三個月中，股票、選擇權與加密貨幣方面交易占 8 成左右。

而且羅賓漢的 App 還面臨來自監管機構與政界人士的質疑，包括對客戶服務與審查選擇權交易的批評。

羅賓漢測試版的 App 中也透露，該公司正在開發語音驗證功能，讓客戶能錄下自己的聲音，透過通話就能驗證是否為本人。羅賓漢周三股價上漲 0.56% 至每股 44.57 美元。

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