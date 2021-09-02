福特宣布F150繼續減產 更多車款加入行列

晶片短缺陰霾仍壟罩汽車業，福特汽車 (F-US) 周三 (1 日) 宣布，原先預計本周有望復產的 F150 皮卡等其他高利潤車款將進一步延長減產，並有更多車款加入減產的行列。

福特發言人證實已通知員工延長減產計畫，密蘇里州堪薩斯組裝廠的 F150 產線暫停延長至下周。自上周以來，堪薩斯廠與密西根州的迪爾伯恩 (Dearborn) 皮卡組裝廠 F150 車款產量都一直在下滑。

此外，福特另一家生產 F150 的廠下周也只能以一班制運作。除了先前已宣布減產的暢銷車款 F150 皮卡、 Ford Edge 等車外，Super Duty 皮卡、Expedition SUV 休旅的產能也受到影響。

福特表示，專門 Super Duty 與 Expedition SUV 的肯塔基卡車工廠 9 月 6 日、13 日兩周也將減產。

福特製造、勞工事務副總 John Savona 表示：「我們正充分利用現有的半導體配置，尋找獨特的解決方案，為經銷商和客戶提供盡可能多的高品質車款。」

零件短缺導致全球汽車組裝廠今年不斷傳出停產消息。福特因晶片荒遭受的打擊尤其嚴重，第二季規劃的產量損失約 50%。研調機構 AlixPartners 預計，2021 年零件、晶片供給問題將讓全球汽車業收入折損 1100 億美元。