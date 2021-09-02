盤前財經大事搶先讀2021年09月02日

今日操盤前瞻

韓國第 2 季 GDP

美國上周初領失業金人數

除權息：台達化、味王、華夏、亞聚等

美國 8 月 ISM 製造業 PMI 小幅上升至 59.9 缺工情形仍未改善

美國周三 (1 日) 公布 8 月 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 報 59.9，由於訂單成長強勁，指數出乎意料小幅回升，但僱傭指數跌至 9 個月低點，顯見美國缺工情形仍未改善。閱讀全文...

日本疫苗汙染物證實為不鏽鋼 莫德納將召回 3 批疫苗

新冠疫苗藥廠莫德納 (MRNA-US) 與日本合作夥伴武田製藥周三（1 日）表示，經調查證實疫苗瓶中汙染物是不鏽鋼，正與日本當局合作召回三批新冠疫苗。閱讀全文...

蘋果在美推新功能 Apple Wallet 將支援數位證件

蘋果周三（1 日）宣布，將在美國 8 個州推出一項的新功能，讓用戶能將駕照與身分證加入 Apple Wallet 中，以便機場安檢時使用。閱讀全文...

跟進台積電 傳三星通知客戶晶圓代工漲價 15% 到 20%

台積電將晶圓代工報價調漲 20% 之後，南韓媒體 The Elec 引述知情人士說法報導，三星電子和格方半導體 (Key Foundry) 兩家晶圓代工廠研擬下半年調漲 15% 到 20%，已告知客戶此事，且目前已與一些客戶簽約。閱讀全文...

凌陽產能僅滿足 5 成訂單 車用需求強至明年

老牌 IC 設計廠凌陽 (2401-TW) 昨 (1) 日召開法說會，展望後市，公司表示，現今仍被客戶追著跑，取得產能僅能滿足客戶 40-50% 的訂單，預計下半年隨著取得產能增加，營收可望再優於上半年，明年隨著車廠需求續強，訂單也將再成長。閱讀全文...

鴻海投入約 50 億元增資墨西哥廠 擴充零組件產能

鴻海 (2317-TW) 昨 (1) 日公告，透過子公司 ECMMS Precision Singapore Pte 增資墨西哥廠，預計投入 1.8 億美元 (約合新台幣 50 億元)，擴充零組件產能。閱讀全文...

7 家壽險宣告利率不變 台幣利變保單最低掉到 1.45% 低水準

各壽險公司每月第一個交易日公告利變保單宣告利率，9 月有 7 家壽險維持利率不變，國壽等 3 家有所調整，其中，受到長期低利影響，新台幣利變保單利率最低掉到 1.45% 低水準。閱讀全文...

〈車市〉8 月 HONDA 拿成長王 LEXUS 連 2 月奪豪華車銷售冠軍

8 月國內新車總掛牌數昨 (1) 日出爐，受到民俗月和疫情仍處二級警戒影響，共銷出 33148 台，較上月減 12.9%，年減 4.9%，不過，前 10 大車商中，有 HONDA、LEXUS 和 VOLKSWAGEN 仍較去年同期成長，其中，HONDA 年增 8 成拿成長王，而 LEXUS 連 2 月超越 BENZ 奪下豪華車品牌冠軍，顯示車市正逐漸回溫。閱讀全文...