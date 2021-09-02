台船將自建貨櫃船 拓船舶租賃業務

台船 (2208-TW) 今 (2) 日宣布，看準貨櫃船運費和租金持續高漲，全球航商對船舶需求殷切緊迫，且數年內難緩解，董事會決議通過將自建支線型貨櫃船一批，藉此布局船舶租賃業務。

台船說明，近年來轉型將業務定位為國艦國造、離岸風電和商船本業三大事業體，隨著內部改造並完成增資計畫，已大幅改善營運體質，力拚今年轉虧為盈。

據海運研究調查機構 Clarksons 統計，現有世界船舶總數為 466 艘，船齡 15 年以上有 183 艘，3 年後船齡達 15 年更將達 308 艘。

此次台船搶進租船市場，主要是因看準全球航商對船舶需求殷切緊迫，預料數年內難緩解，再加上國際海事組織 (IMO) 將於 2023 年起強制執行二氧化碳減排政策，將加速老舊船隻汰除速度，因此，看好貨櫃海運市場對新船需求相當樂觀。

台船表示，參考日本船廠通常搭配自有船東提供船舶租賃業務，以配合造船景氣調整船廠產能，未來台船的商船本業將可彈性造船租船調節，突破航運景氣循環和低價競爭對造船產業不利的窘境。

台船已承接長榮 (2603-TW)B-type 與陽明 (2609-TW)C-type 各 10 艘 2800 TEU 貨櫃船，均屬於亞洲航線熱門的支線船型主力，台船說明，此型船目前市場接受度高，深受航商與市場肯定，也分別榮登英國皇家造船工程師學會 (RINA)2017 和 2020 年世界名船錄封面。