〈陸港盤後〉證券、原物料族群齊揚 上證上揚0.8% 連五紅

周四 (2 日)A 股三大指數開後震盪，盤中礦產類股走揚，配合券商類股接力演出，帶動上證持續走高，已連續五個交易日收紅，指數離 3600 點大關只有一步之遙。

不過，近期科技類股出現獲利了結賣壓，導致深證、創業板指走勢相對疲弱，特別是今年表現最為強勢的創業板指，連續 6 日黑 K。

今日滬深兩市成交金額達人民幣 1.43 兆元，較前一交易日急縮 16%，不過 A 股已連續 33 個交易日成交金額維持在兆元水準。

港股方面，美股漲跌互見，呈現在高檔震盪，港股今日開高後回檔整理，恒指在時隔一個月後重新站回月線。不過近期港股漲勢較急，有可能短線出現獲利了結賣壓，但在修正後仍有機會再測試 26800～27000 的壓力。

今年跌勢最重的恒科指今日再度出現較大幅度的漲幅，從 8 月 20 日的波段底點反彈到現在已約 18%，漸漸逼近 7000 點及季線壓力區，短線上在 7000 點的壓力之下，指數恐將出現盤整。

網科類股普遍大漲，百度 (9888-HK) 勁揚 5.5%、快手 (1024-HK) 跳漲 5.4%、嗶哩嗶哩 (9626-HK) 飆漲 4.6%、阿里巴巴 (9988-HK) 狂升 3.5%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 0.84%，報 3597.04 點；科創 50 指數下挫 1.77%，報 1399.48 點；深證成指小跌 0.26%，報 14277.34 點；創業板指下跌 1.51%，報 3138.8 點。

恒生指數上漲 0.24%，報 26090.43 點、恒生科技指數上漲 1.61%，報 6801.47 點。

北向資金進出方面，周四北向資金買超人民幣 51.37 億元，連續 9 日買超，其中滬股通買超人民幣 44.66 億元，深股通買超人民幣 6.71 億元。

法人觀點

海通證券表示，雖然近期 A 股成交量連續突破兆元水準，但能保持連續上漲格局的類股極少，絕大部份都是輪動，且震幅高。市場的高成交量、高波動也會使個股的利多、利空被過度反應，讓投資難度增加。因此，短線操作的節奏把握特別重要，去猜測市場風格變化、追高操作可能將面臨較大風險。

