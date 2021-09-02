障礙解除 比亞迪半導體上市IPO重啟

深交所在創業板發行上市審核資訊頁面顯示，因發行人律師北京市天元律師事務所已出具復核報告，比亞迪半導體審核狀態變更為「已問詢」，意味著比亞迪半導體 IPO 進度重啟。

8 月 18 日，創業板發行上市審核資訊公開網站揭露，因發行人比亞迪半導體委任律師北京市天元律師事務所被中國證監會立案調查，根據規定中止其發行上市審核。

而依照規則只有當天元律師事務所的相關情形消除，或者在三個月內完成盡職調查，並及時告知深交所後，比亞迪半導體才有可能恢復上市資格。

比亞迪半導體主要是發展電動車 CPU 的車規級 IGBT 等重要業務。IGBT 屬於汽車功率半導體的一種，因設計門檻高、製造技術難、投資金額大，被業內稱為電動車核心技術的「聖母峰」。2021 年 6 月 29 日，比亞迪半導體的創業板發行上市申請獲得受理。

比亞迪半導體成立於 2004 年，主要業務為功率半導體、智慧控制 IC、智慧感測器及光電半導體的研發、生產及銷售。而在上市之前所進行的第二波融資，募得人民幣 27 億元，在融資後估值從原本的人民幣 75 億元上升至人民幣 102 億元。

有分析指出，未來比亞迪半導體成功上市後，戰略投資人將給比亞迪半導體的發展帶來更多可能，估值有機會倍增。

