每37分鐘就有一人罹病、四成乳癌患者不到50歲！年輕女性乳房檢查首選是它

文／早安健康編輯部

乳癌是台灣的「新國病」！國民健康署統計資料顯示，女性乳癌的標準化發生率在 20 年間上升 263%，是台灣成長率最快的癌症，每年有逾 1 萬 4 千名女性新確診乳癌，相當於每 37 分鐘就有 1 名女性罹患乳癌，年輕型乳癌患者也增加將近 4 倍，有 4 成乳癌患者不到 50 歲。

很多女性會困惑，乳房檢查有「乳房超音波」、「乳房攝影」，該怎麼選？台南安安婦幼中心乳房外科主任黃致旻醫師表示，這兩種乳房檢查的方式，其實並不存在「該怎麼選」的問題！

「如果在 40、45 歲以前，像是 20、30 幾歲的年輕女性，乳房結構比較緻密，篩檢首選都是乳房超音波，一般現在建議女生超過 30 歲以上，即使自己沒有摸到任何硬塊，也應該一年做一次乳房超音波，如果有擔心的硬塊更要檢查，而且首選就是乳房超音波」。

乳房硬塊是水泡還是實心瘤？乳房超音波就能幫助分辨

乳房超音波的操作方式，相較於乳房攝影，比較不會有不舒服、疼痛的問題。女性朋友只要躺在檢測床上，醫師會在乳房表面塗抹一層凝膠，再以超音波探頭從各個方向輕壓滑過乳房，就可以檢查乳房內部有無異常，是否有充滿液體的纖維囊腫，或是實心的瘤。

在乳房超音波的影像中，如果發現有實心的瘤，而且形狀不漂亮、不規則，代表有可能是惡性腫瘤，如經醫師判斷需要進一步確認，有時也會加做乳房攝影，或是取出部分組織化驗。



原文引自：乳房硬塊是水泡還是實心瘤？40 歲前乳房檢查的首選靠它

來源：《早安健康》9 月號

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