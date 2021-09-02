姿勢不對，久了胸部下垂還縮水！鍛鍊核心與胸肩力量重拾堅挺胸型

文／早安健康編輯部

現代人盯電腦、滑手機的時間愈來愈長，很多人會久坐而忘了起身來走走，再加上工作環境通常並不理想，例如工作桌高度不合適，「久了容易駝背、圓肩，女性也可能因此乳房下垂、胸肌緊繃，以至於胸型不好看，或視覺上有縮水的現象」。

像很多人站著的時候，習慣肚子往前凸、胸部駝下來，讓小腹看起來大了一號，乳房卻看起來小了一號，物理治療師鍾佳軒表示，「這種站姿很常見，通常代表核心肌群的力量不足，駝背、凸肚可以讓身體比較省力，長期下來卻會讓姿勢更差，駝背更嚴重，造成惡性循環」。

除了肉眼可見的影響，姿勢不良也會傷害脊椎的健康！「因為駝背的連動效應，有些人的頸椎變成前凸的烏龜脖，也有人經常腰痛或是檢查出骨盆歪斜，甚至有案例不到 20 歲就發現頸椎長骨刺，等於提早出現退化性關節炎症狀」。

具有皮拉提斯指導員證照的鍾佳軒也分享，曾有一位學員在開始練習皮拉提斯的 3 到 6 個月之後，告訴她「胸部變挺了」，「她就是姿勢不良造成頸椎和肩胛骨有些問題，比較圓肩、駝背，而且有脊椎側彎，她也覺得自己大小胸，姿勢校正後胸部變挺，看起來也大一個 CUP」。

推薦給姿勢不良的小胸女子！

【跪姿伏地挺身】訓練核心、肩胛及胸部力量

STEP1：採雙手手掌、雙膝著地的四足跪姿，將尾骨、脊椎到頭頂拉至一直線。

STEP2：膝蓋向後腿，尾骨收好，縮下巴，脊椎、骨盆到大腿維持在一直線上。

STEP3：吸氣時，手肘彎曲，身體向地板靠近。吐氣時，肩膀發力向下推，將身體撐起，回到原本的位置。過程中注意身體要維持在一直線的狀態。

原文引自：胸部下垂還縮水？一招鍛鍊肩胛、胸肌重拾堅挺胸型！

來源：《早安健康》9 月號

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