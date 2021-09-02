體質調養到最高等級自然美胸！中醫師推四招打好肝腎脾胃基礎

文／早安健康編輯部

從中醫理論來看，攸關乳房健康的經絡有腎經、肝經、胃經這三條。中醫認為「腎主生殖」，腎經就是西醫所說荷爾蒙的部分，畢竟乳房屬於性腺器官，一開始的成長發育會跟腎比較相關；而古籍記載「足陽明胃經，行貫乳中」、「足厥陰肝經上膈，布胸脅繞乳頭而行」，因此關於乳房的經絡所屬，有「女子乳頭屬肝，乳房屬胃」一說，後天調理，肝和胃就重要了。

● 好眠養肝：肝鬱會表現在情緒上，彭溫雅中醫師指出，情緒跟身心平衡，就是陰陽平衡，「陰是晚上，陽是白天，如果晚上睡不好，白天精神就會不好，也容易焦躁，晚上 11 點氣血循行到肝膽經絡，建議準備入睡或閉眼休息，讓荷爾蒙比較平衡」。

● 好動養肝：情緒壓抑容易肝氣鬱結，平時可以做些疏通經絡的運動，例如經絡操，這些都可以幫助保養胸部，或舒緩跟肩頸緊張相關的一些症狀。

● 吃足 6 大營養：多攝取全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、乳品類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子等 6 大營養，每一餐都要有飯、菜、肉，才能保持營養均衡。

● 吃白米飯：「氣這個字，裡面就是米！」彭溫雅說，非常多人的脾胃不好都是不吃白米飯造成，當胃酸太多，胃有很多破洞，修復胃黏膜的最好食材就是白米飯，「正如砌磚牆要用水泥，如果用碎石子一定黏不好，碎石子就是不好消化的五穀雜糧」。

彭溫雅也強調，「我常跟女生們說，不要以為胸部能變大就好，身體其他部位的機能多差都無所謂，這沒辦法，因為從中醫角度來看，胸部豐滿是體質調養到最高等級的結果，五臟沒有先通、氣血沒有先順、陰陽沒有調和，就想要一個好胸部，不可能！」

好胸實例１：18 歲啟動胸部再發育，月經準時報到！

我曾經看過一個 18 歲的年輕妹妹，160 公分才 40 公斤，胸部很平，乳暈、乳頭也幾乎像是完全沒有發育，把脈之後發現，她是典型的肝氣鬱滯，肝血也不足，再加上很瘦，身體顯然缺乏能量來源，她還剛拚完大考，沒有運動，整個氣血不通，我就建議她先養體重，體重上升之後，再配合一些豐胸食療跟藥材來保養。

經過暑假兩個月的努力，妹妹每天認真吃媽媽準備的酪梨沙拉、燉青木瓜雞腳、滷黃豆豬腳等食療，不僅體重一口氣增加 6 了公斤，胸部開始發育，更重要的是荷爾蒙狀態恢復正常，過去老是不來的月經，居然連續兩個月準時報到，這位妹妹現在已經大學畢業出國念書，最近回來找我，她的體重維持在 50 幾公斤，身材很辣，整個人變得有自信多了！

原文引自：美胸先養胃！美女中醫彭溫雅最推這食材養胃氣

來源：《早安健康》9 月號

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